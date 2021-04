Sono preziose e degne compagne della cucina italiana, ma anche paladine del benessere. Profumano cassetti e bagni e sono le 6 piante aromatiche eccezionali che saranno sempre rigogliose dentro casa e si potranno coltivare facilmente in cucina.

Spesso non necessitano di grandi giardini e spazi verdi per sopravvivere e durano per molto tempo, se si dà loro la giusta dose di attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Alcune vanno piantate da sole, altre possono essere accoppiate nello stesso vaso, così da recuperare spazio utile ed averle sempre a portata di padella.

Perché non è indispensabile posizionarle fuori in balcone, si possono anche tenere dentro casa, magari nel davanzale della cucina.

Di sicuro un piccolo trucco è far sì che ricevano qualche ora di luce naturale, non tenerle in zone troppo buie e lontano da fonti di calore. Disporle in vasi che abbiano un buon drenaggio con un sottovaso che raccolga l’acqua.

Non metterle mai tutte nella camera da letto, perché la notte producono anidride carbonica. L’ideale sarebbe davanti le finestre con la luce del sole diretta.

Tutto l’anno aromi a volontà

Maggiorana e origano possono stare nello stesso vaso, soffrono il freddo, ma sono facili da coltivare perché si adattano facilmente e non richiedono impegno.

Il timo ha una crescita lenta in larghezza, ma è facile da gestire, è una pianta che ama il sole, quindi è opportuno tenerla in direzione est o ovest.

Il coriandolo è molto delicato, ha bisogno di nutrizione, usare dei fertilizzanti naturali per farlo crescere bene. Innaffiarlo spesso ma solo quando il terreno è asciutto.

L’erba cipollina, che solitamente nasce in montagna, ha bisogno di un po’ di più di fresco rispetto agli altri aromi e di tanta acqua.

La menta è sempreverde e profumatissima, più sta al sole, più produce oli essenziali. Ha bisogno di terra leggera che drena bene l’acqua.

Oltre le 6 piante aromatiche eccezionali che saranno sempre rigogliose dentro casa e si potranno coltivare facilmente in cucina, prova ad avere anche un orto biologico.