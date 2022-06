Con il caldo siamo alla ricerca di qualcosa di gustoso, ma leggero per il nostro pranzo. L’alta temperatura pomeridiana ci appesantisce già di per sé. Siamo sempre pronti per una buona insalata o qualche piatto a base di riso. Se desideriamo, però, qualcosa di più sfizioso, al posto della pasta potremmo usare delle alternative. In particolare, per la stagione estiva è perfetto il cuscus, veloce e facile da preparare.

Il cuscus ha origine in Maghreb, ma è molto diffuso anche in Europa. Facilissimo da abbinare alla verdura, è particolarmente popolare per la sua leggerezza. In questa ricetta con melanzane e peperoni, il cuscus sarà il protagonista, per un piatto a prova di dieta.

Ingredienti

Raccogliamo tutti gli ingredienti necessari:

250 g di cuscus;

250 g di brodo vegetale;

2 melanzane;

200 g di feta;

300 g di pomodori;

2 peperoni rossi;

basilico q.b;

erba cipollina q.b.;

timo q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Questa ricetta con melanzane e peperoni è perfetta per la dieta e per un pranzo estivo leggero e gustoso

Per prima cosa versiamo il cuscus all’interno di un’ampia ciotola. Aggiungiamo il brodo vegetale bollente e un po’ di olio extravergine di oliva. Poi copriamo con un piattino oppure un coperchio e lasciamo a riposo fino a quando il cuscus non avrà assorbito tutto il brodo. Infine sgraniamolo con una forchetta.

Passiamo alla preparazione del condimento. Laviamo e puliamo i peperoni rossi e disponiamoli su una teglia, coperta dalla carta forno. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo i peperoni per almeno 20 minuti. Estraiamoli e lasciamoli riposare per circa un quarto d’ora, poi tagliamoli a cubetti. Puliamo e tagliamo a fette le melanzane e grigliamole per qualche minuto, in modo che si asciughino e si ammorbidiscano. Poi mettiamole su un piatto e condiamole con un po’ di olio e foglie di menta. Da parte, laviamo e tagliamo i pomodorini e condiamoli con olio, sale, pepe, basilico, timo e erba cipollina. Infine, sbricioliamo la feta sul cuscus e aggiungiamo tutti i precedenti ingredienti. Mescoliamo bene con una forchetta e aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine.

Il piatto è perfetto per un pranzo in compagnia, ma anche per un pasto da portare in ufficio. Si può conservare in un luogo fresco per un massimo di 3 giorni. Ci sono anche delle alternative come quella di aggiungere una manciata di pomodori secchi oppure del pesto. Queste varianti daranno un sapore più deciso e saporito al nostro cuscus. Un piatto leggero e sfizioso che non metterà a rischio la nostra linea.

Lettura consigliata

Queste 2 facili ricette con le mele, ma senza utilizzare zucchero, saranno perfette per merende e spuntini durante l’estate