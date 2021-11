Quest’anno si cambia registro, e per essere alla moda non servono gioielli vistosi, scarpe fashion o borse firmate, ma quello che serve è questo caldo accessorio. Ovviamente oltre ad essere bello e alla moda, deve anche tenere caldo, sennò non ha senso per l’inverno. Quindi, ecco qual è l’accessorio super alla moda su cui bisogna puntare quest’anno.

Potremmo pensare alle sciarpe, ma no. La sciarpa d’inverno gioca sicuramente un ruolo importante, ma non è l’accessorio su cui puntare. Anche se avere una bella sciarpa super alla moda, di tessuti pregiati, non ha mai fatto male a nessuno.

Allora potremmo pensare ai guanti. No, nemmeno loro. Un bel guanto ci sta da indossare, ma non investiamoci un capitale. Anche perché, molto spesso, dobbiamo acquistare quelli che si possono usare con lo smartphone, sennò ogni volta bisogna metterli e poi toglierli se vogliamo usare il cellulare. Quindi alla fine rimangono chiusi nell’armadio a prendere polvere.

Invece dobbiamo puntare tutto sul cappello, perché sarà proprio questo l’accessorio da indossare quest’inverno. Certo, non basta prendere il primo cappello che si trova in casa per essere fashion, bisogna avere il cappello giusto.

Ecco qual è l’accessorio super alla moda su cui bisogna puntare quest’anno

Vediamo allora quali sono i modelli di cappelli di tendenza. Partiamo con il primo, ovvero il baker boy. Questo cappello, chiamato anche newsboy hat, trova le sue origini agli inizi del Novecento. Veniva spesso indossato dai bambini, che consegnavano i giornali, e dai lavoratori poveri dei ceti sociali bassi. Con il tempo questo cappello divenne unisex e tante donne oggi lo indossano. Molto interessante è quello di Saint Laurent in feltro di lana e pelle con una visiera piccola e dei cordini intrecciati. Isabel Marant propone un baker boy cap con la fodera in cotone 100% ed esterno in lana vergine 75%, poliammide 20% e cashmere 5%.

Per uno stile invece più raffinato torna il cloche hat. Questo fu inventato nel 1908 da Caroline Reboux e divenne super di moda tra le donne negli anni ‘20 e ‘30. Un’evoluzione di questo cappello è quello da pescatore, poiché ne ricorda un po’ la forma. Cappello super di tendenza nelle nuove generazioni e che sta abbracciando un pubblico molto giovane e abbastanza street style. Uno dei cappelli più in voga da pescatore in questo momento è quello di Jacquemus.

