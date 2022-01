Quando si parla del Veneto è praticamente impossibile non pensare alla città che ha reso questo tratto d’Italia famoso in tutto il Mondo: Venezia. Eppure, in questo angolo della Penisola dal passato antico è ancora possibile scoprire delle piccole gemme veramente poco conosciute. Parliamo di affascinanti ville signorili, antichi reperti romani e soprattutto piccole città dal passato medievale. Ed è proprio una di queste ultime che andremo a scoprire oggi. Infatti, questa Regione non ospita solo la stupenda Venezia ma anche questa bellissima cittadina dal passato medievale che varrebbe veramente la pena visitare. Scopriamo assieme di che cosa si tratta.

Quando si tratta di città ricche di storia, l’Italia nasconde un patrimonio per cui potrebbe facilmente rivaleggiare con moltissime nazioni nel Mondo. Per questo motivo nel corso dei nostri articoli abbiamo cercato di presentare ai nostri lettori alcune delle mete italiane più belle e meno conosciute. Ad esempio, abbiamo presentato questi interessanti borghi sparsi per la Penisola in cui storia e cultura creano un mix a cui è difficile resistere. Inoltre, abbiamo presentato delle interessantissime località antiche sospese tra storia e mitologia, perfette per passare dei pomeriggi diversi dal solito. Oggi andremo invece a scoprire un bellissimo borgo veneto, che non tutti conoscono ma che varrebbe veramente la pena visitare.

La cittadina di cui vogliamo parlare oggi è Noale, centro abitato del Veneto che si erge non troppo lontano da Venezia. Qui sarà possibile perdersi tra antichi palazzi, interessanti chiese ed una fortificazione veramente particolare. La visita della città potrebbe iniziare proprio da quest’ultimo edificio, la sopracitata Rocca cittadina. Quest’ultima ha la particolarità di essere stata costruita su un’isola di origine artificiale e di essere quindi completamente cinta dall’acqua. Si potrebbero poi visitare gli antichi edifici che ancora oggi sorgono in città, tra cui il palazzo Mocenigo e l’antica Torre dell’Orologio. Per concludere questo piccolo viaggio si potrebbero visitare le chiese della città, tra cui spicca quella dell’Assunta, risalente al 1500 circa. Prima di andare via potrebbe, infine, essere una buona idea informarsi sulle interessanti manifestazioni tradizionali che ci sono nella città durante l’anno.

