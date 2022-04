Questa razza di cane italiana poco conosciuta è perfetta per accompagnare i bambini e gli anziani ed è oltretutto molto intelligente

Possedere amici a quattro zampe è un’esperienza che ci può cambiare la vita. Certamente potremmo legare tanti ricordi felici a loro. Inoltre, ci insegnano in maniera sottile e silenziosa molte capacità che si rivelano utili. Potremmo migliorare, ad esempio, nell’assumere impegni e portarli avanti con ordine e metodo. I nostri bambini potrebbero responsabilizzarsi e imparare a comprendere le esigenze altrui. Per molti anziani, poi, un cane potrebbe rappresentare un’ottima scusa per fare più di una passeggiata giornaliera, attività essenziale per l’equilibrio psicofisico della nostra persona e per mantenere un umore vivace e vispo.

Certo, l’impegno deve essere sempre assunto con criterio. Se non stiamo attenti, ad esempio, potremmo essere responsabili per il comportamento del nostro cane per migliaia di euro, come riconosciuto dalla Cassazione. Senza però presagire le ipotesi peggiori, oggi ci occupiamo del Bolognese, una delle 16 razze canine tipiche del territorio italiano. Se abbiamo una famiglia numerosa e tanti bambini, sarà un compagno perfetto. Farà felici anche tanti anziani, perché è dotato di alcune caratteristiche incredibili, come vedremo tra poco. Così questa razza di cane italiana poco conosciuta può diventare una soluzione perfetta per molti di noi.

Un carattere e una stazza ideali

Questo cane è di taglia piccola, ha un pelo color bianco neve ed è leggermente riccio. Infatti, è dotato tipicamente di punte di pelo che sembrano delle fiammelle. Era un cane molto apprezzato dalle casate nobiliari italiane, che lo utilizzavano a corte come compagno di giochi.

Ma ciò che fa innamorare molte persone è il legame empatico che possono creare con un cane Bolognese. Estremamente affettuoso, sicuramente vivace, ma anche sicuro di sé nel difendere i propri spazi. Riesce a imparare comandi e giochi con grande flessibilità, aspetto che lo renderà il prediletto di bambini che vogliano divertirsi. Peraltro, non risulta nella normalità dei casi un cane oppressivo nelle richieste d’affetto, né ancorato al divano. Al contrario, è importante abituarci da subito a fare con lui passeggiate all’aria aperta.

Questa razza di cane italiana poco conosciuta è perfetta per accompagnare i bambini e gli anziani ed è oltretutto molto intelligente

La sua intelligenza sembrerebbe essere anche alla base di alcuni espedienti che adotta nel rapporto con i padroni. Quando, ad esempio, percepisce una grande indulgenza, potrebbe diventare viziato. Attenzione, dunque, a non farlo diventare schizzinoso con il cibo e con le abitudini domestiche. Recentemente abbiamo svelato i motivi per cui il cane rifiuta i croccantini. In questo caso, però, si tratta di un gesto di furbizia.

Ama infine il calore, non solo inteso nel senso di vicinanza umana. Sarebbe dunque meglio tenerlo all’interno delle mura domestiche. Come detto, la sua grande predisposizione all’apprendimento potrà renderlo adatto a comprendere quali spazi non devono essere oltrepassati. Peraltro, per indole non abbaia molto. Aspetto questo che lo renderà apprezzato anche dai vicini.

