Il mondo dei social network alle volte riserva delle sorprese incredibili. Ad un primo occhio sembrerebbe quasi che siano in grado di sconvolgere le regole sociali. Pensandoci un attimo, sembra un paradosso che milioni di persone seguano le idee proposte da un cane. Sembrerebbe un copione degno de Il pianeta delle scimmie. Oppure del libro La fattoria degli animali di Orwell. In quest’ultimo gli animali, guidati dal maiale Napoleone, riuscivano a prendere il controllo della fattoria ad una famiglia di agricoltori.

Eppure, a ben pensarci, il loro successo è facilmente spiegabile. Gli animali ci comunicano empatia e gioia. Ci strappano un sorriso e riescono a farci distogliere il pensiero da aspetti più noiosi e seri della nostra vita. In più, possono essere coccolosi. Poi ci sono anche gli sponsor e gli influencer che, vedendo il successo di queste star, forniscono loro spazi. Ma vediamo di quali animali si tratta. Ecco 3 account di animali super alla moda su Instagram ed il primo sfiora 10 milioni di seguaci.

Uno più simpatico dell’altro

Potremmo iniziare dalla star indiscussa del firmamento social. Si chiama Jiffpom ed è un graziosissimo cucciolo di Pomerania. Ha il pelo sparato e l’espressione irriverente ed alla moda. Al momento arriva a 9,9 milioni di follower. In pratica, l’equivalente della popolazione di un Paese più grande della Svizzera o del Portogallo segue le sue vicissitudini. Ha collaborato con Shakira ed è protagonista anche di TikTok, di cui ha fatto da testimonial. Si può considerare una vera e propria star, visti i numeri tanto impressionanti ed un successo così travolgente.

Al secondo posto nel podio animale sembrerebbe salire una gattina. Non solo dunque i cani tra le personalità maggiormente di rilievo nel mondo animale. Nala (nala_cat) è una piccola gattina affetta da strabismo. Questo piccolo dettaglio nei suoi occhi felini dal colore del ghiaccio sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di circa 4,3 milioni di persone. Nei video che la rappresentano mentre dorme appare estremamente coccolosa e serena. Ne ha ottimi motivi, visto che tutte queste interazioni paiono fruttarle, secondo fonti di Internet e considerato il volume degli sponsor, migliaia di dollari a scatto.

Ecco 3 account di animali super alla moda su Instagram ed il primo sfiora 10 milioni di seguaci

Un altro account irresistibile appartiene a Doug (itsdougthepug il nome dell’account ufficiale). Doug è un Carlino simpaticissimo. Spesso e volentieri viene rappresentato con alcuni accessori come occhiali o berretti. L’effetto comico è dovuto certamente anche al dettaglio anatomico dei Carlini, cioè una pelle abbondante che cade con buffe pieghe su un corpo relativamente minuto. I 3,8 milioni di seguaci amano anche la caratteristica lingua che disegna espressioni buffe ed irriverenti.

Per godersi non solo i loro scatti, ma anche quelli di appassionati padroni e proprietari di tutto il Mondo, potremmo fare così. Dobbiamo scrivere hashtag riguardanti il mondo animale nel motore di ricerca proposto dal popolare social network. Molto di tendenza sono le ricerche #puppies e #instadogs. Infine, se volessimo fare un regalo ad un nostro amico a 4 zampe, ecco l’ultima moda che sta spopolando e rappresenta un mercato in costante crescita negli anni.