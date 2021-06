L’aloe vera è una pianta molto diffusa ed utilizzata per le sue proprietà. Da essa si ricavano succhi che andranno bevuti e aiuteranno la salute del corpo. Ma dalla pianta di aloe vera si ricava anche un gel che trova largo impiego nella cosmetica e nei prodotti per la cura del corpo.

Le proprietà del gel di aloe vera

antinfiammatorie;

cicatrizzanti;

lenitive;

idratanti;

emollienti;

antibatteriche.

Grazie a tutte queste proprietà, questa preziosa e comune pianta è un toccasana per la cura del corpo e da essa si ricavano diversi prodotti.

Doposole

L’aloe vera è una pianta largamente utilizzata nelle creme solari grazie alle sue proprietà lenitive ed idratanti. Risulta essere perfetta per proteggere la pelle e per nutrirla dopo una eventuale scottatura solare.

Creme per il viso

Grazie alle sue qualità e molto utilizzata nella creazione di creme per il viso. È un prodotto molto delicato e naturale che si adatta a molti tipi di pelle. Inoltre, se usata quotidianamente, è in grado di migliorare l’aspetto della pelle del viso visto l’alta idratazione che dona e possiede un’ottima proprietà antietà.

Creme per il corpo

Idrata e nutre a fondo tutta la pelle, ma, oltre a ciò, è anche in grado di contrastare la ritenzione idrica. Aiuta la circolazione sanguinea, protegge i capillari ed aiuta a combatte il gonfiore alle gambe.

Prodotti per capelli

L’aloe vera trova un vasto utilizzo anche nella composizione di prodotti per la cura del cuoio capelluto ed i capelli. Nuovamente anche qui nutre a fondo ed idrata. Viene utilizzata principalmente da chi soffre di capelli secchi e che tendono a spezzarsi.

Contro i disturbi di pelle e corpo

Il gel di questa favolosa pianta è utilissimo per aiutare a cicatrizzare la pelle purché il taglio o l’ustione risultino essere superficiali e non profondi. Ma è molto utile anche per:

idratare la pelle irritata e sensibile;

purificare la pelle;

contrastare la comparsa di macchie scure;

curare eczemi, herpes, dermatiti e psoriasi;

aiuta a contrastare la gengivite;

cura le emorroidi.

Il gel di aloe si può utilizzare puro o miscelato ad altre sostanze naturali. Si possono trovare vari spunti su come utilizzarlo ed anche delle vere e proprie ricette di bellezza e composti per la salute.

Approfondimenti:

Perché acquistare cosmetici in costosi negozi quando si possono produrre comodamente a casa in modo semplice, naturale, veloce e molto più economico?