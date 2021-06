Siamo in piena estate per cui largo alle ricette facili, economiche e soprattutto gustose.

A dire il vero il piatto odierno va bene tutto l’anno, ma la presenza di un buon salmone fresco lo rende più contestuale al periodo. Inoltre per un piatto più leggero si può scegliere la ricotta in alternativa alla panna fresca.

Questo piatto lo si prepara quasi sempre con il salmone affumicato. In questa sede lo proponiamo invece con il trancio di salmone fresco per renderlo un po’ più estivo.

Passiamo all’opera, infatti spopola in rete la ricetta delle penne al baffo, semplice e veloce a 7 euro di spesa circa!

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per 4 persone):

a) 500 gr di penne (qui al link altri 3 modi di preparare le penne d’estate);

b) 400 gr di salmone fresco;

c) 200 gr di panna fresca (o ricotta);

d) 1 scalogno;

e) olio evo q.b.;

f) metà mazzetto di prezzemolo fresco;

g) sale e pepe q.b.

Prepariamo il condimento alle nostre penne al baffo al salmone

Mettiamo a scaldare la pentola con l’acqua per la pasta nel mentre prepariamo tutto il condimento.

A questo punto prendiamo una padella ampia e versiamo un giro d’olio e lo scalogno tritato finemente. Appena lo scalogno inizia a imbiondire trasferiamo il salmone tagliato a tocchetti, giusto per farlo scottare. Poi ne togliamo una metà per tenerlo da parte e usarlo a condimento finito.

La pasta invece possiamo immergerla nell’acqua appena inizia a bollire, e saliamo.

Nel frattempo utilizziamo la metà del salmone per creare il condimento per mantecare la pasta. Procediamo in questo modo: lo versiamo in un mixer insieme alla panna e saliamo un po’. Poi andiamo a frullare giusto una manciata di secondi e riversiamo il contenuto nella padella.

Scoliamo la pasta un paio di minuti prima della cottura e la trasferiamo nella padella con il condimento. La saltiamo e aggiungiamo un po’ di acqua di cottura se necessario.

Poi uniamo il resto del salmone a tocchetti, il prezzemolo tritato e giusto un filo di pepe. La nostra pietanza da 10 e lode è pronta, non ci resta che impiattare, servire e gustare!

In abbinamento consigliamo un bicchiere di fresco e profumato Sauvignon Blanc.

Approfondimento

