L’estate è una stagione che ci invita ad osare. Cambiare abbigliamento, azzardare con i colori e sperimentare con i capelli.

Ecco che proprio i capelli, sono sempre i veri protagonisti della stagione estiva. Le tendenze da seguire sono tantissime e tutte dettate da star famose o dalle influencer.

Un nuovo taglio di capelli, una nuova acconciatura, o un colore particolare. Siamo tentate ad osare e sperimentare su più fronti.

Sono tutti pazzi per questo taglio di capelli audace e grintoso che piace molto alle star

Ecco che per l’estate 2021, ma già da qualche anno, è tornato di moda un taglio di capelli dal nome molto bizzarro.

Negli anni ’70 è stato molto amato da tutte le generazioni. Dal bambino, all’adolescente ribelle, alla donna di classe.

In seguito, molto utilizzato, dai Beatles, dalla modella icona degli anni ’90, Linda Evangelista, fino ad arrivare alla bellissima Charlize Theron.

Parliamo del bowl cut ovvero del taglio a scodella. Proprio così, un taglio audace, bizzarro e grintoso, adatto alle donne che vogliono cambiare totalmente il proprio look.

Un taglio perfetto per chi ama i capelli corti e per chi non ha paura di osare.

I capelli sono tagliati seguendo un cerchio ideale attorno alla testa. Un taglio perfettamente diritto e geometrico, con delle rasature ai lati della testa e dietro la nuca. Proprio come una scodella. Oppure leggermente più lungo, per dare l’effetto tondeggiante.

Chi può scegliere questo taglio

Naturalmente il bowl cut non è un taglio facile e non sta bene a tutte.

Il taglio a scodella necessita di capelli lisci naturali. Un capello mosso o riccio sarebbe difficile da gestire e non garantirebbe l’effetto geometrico.

Per risaltare in tutta la sua bellezza, il bowl cut ha bisogno di un viso ovale o a forma di diamante.

Quindi se abbiamo tutte queste caratteristiche, osiamo perché sono tutti pazzi per questo taglio di capelli audace e grintoso che piace molto alle star.