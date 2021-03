I dolori articolari possono essere provocati da più fattori. In ogni caso sono molto fastidiosi, al punto da condizionare negativamente il nostro quieto vivere. Esiste tuttavia un apposito rimedio della nonna: questa “pozione magica” fa sparire i dolori articolari in una settimana.

Perché abbiamo i dolori alle ossa?

Dolore articolare è il nome che genericamente diamo alla sensazione dolorosa localizzata nelle ossa o nelle zone di giunzione tra di esse.

Le cause principali di questi dolori sono le conseguenze di traumi o lesioni, infezioni oppure patologie dell’apparato scheletrico (non per forza gravi). Parliamo di artrosi, artrite, tendinite, borsite, e molte altre (per informazioni più specifiche, rivolgersi a un medico). Ma possono essere anche tra i sintomi di una normale influenza.

Inoltre, molti soggetti che sono stati contagiati dal Covid 19 hanno lamentato dolori muscolari e articolari, durante la malattia come nei mesi successivi.

Per questo, oggi più che mai, può essere utile conoscere un rimedio naturale e fatto in casa contro i dolori articolari. Si tratta di un rimedio della nonna, che però, nei casi meno gravi, porta reali benefici a chi lo prova.

Questa “pozione magica” fa sparire i dolori articolari in una settimana

Per preparare la “pozione magica” contro i dolori articolari abbiamo bisogno di pochi e semplici ingredienti. Nello specifico:

a) un litro d’acqua;

b) due limoni

c) zenzero (circa dieci scaglie);

d) miele.

Iniziamo versando l’acqua in una pentola e mettendola a scaldare. Prima che arrivi a ebollizione, spremiamo i due limoni nell’acqua e grattugiamoci anche un po’ di scorza (dopo averla lavata). Aggiungiamo anche lo zenzero e mescoliamo tutto ben bene.

Quando l’acqua arriva a ebollizione, lasciamola bollire per qualche minuto. Dopodiché, togliamola dal fuoco e aggiungiamo un cucchiaio abbondante di miele. Lasciamo raffreddare il tutto e la nostra pozione è pronta.

Per un risultato ottimale dobbiamo berne un bicchiere colmo ogni mattina per almeno una settimana. Vedremo via via diminuire i nostri fastidiosissimo dolori articolari.

