L’ultimo anno è stato per il settore cinematografico veramente nefasto. Le sale sono chiuse un po’ ovunque e l’assenza di nuovi film sta spingendo il mercato a riscoprire le vecchie glorie.

È di questi giorni la notizia che “Avatar”, il film di James Cameron uscito nel 2009, è tornato ad essere il film con il maggiore incasso della storia. Scalzato per qualche anno da “Avengers: Endgame”, ha riconquistato il primo posto perché tornato in programmazione nelle sale cinesi.

Avatar è quindi il film che ha incassato di più nella storia del cinema e che nessuno dovrebbe perdersi anche se solo in televisione.

Un film considerato rivoluzionario

Vincitore di tre premi Oscar, è considerato un film rivoluzionario che ha segnato l’inizio di una nuova epoca per il settore. Grazie al sapiente uso degli effetti speciali e della tecnologia 3D.

Cameron l’ha saputa sapientemente sfruttare riuscendo a trascinare lo spettatore “dentro” lo schermo. Un film di fantascienza in cui una trama semplice è stata arricchita da immagini straordinarie e suggestive.

La trama

Jake Sully è un ex marine costretto su una sedia a rotelle che viene mandato in una missione speciale sul pianeta Pandora. Siamo nel 2154 e per raggiungere e comunicare con gli abitanti di questo pianeta, i Na’vi, gli umani devono entrare nel corpo di un “avatar”. Obiettivo della missione interplanetaria RDA è mettere le mani sui giacimenti di unobtanium, una risorsa naturale molto preziosa per gli umani. Jake però si innamorerà di una Na’vi e passerà dalla loro parte…

I sequel

James Cameron, per la gioia dei fan del film, ha annunciato che sta lavorando non ad uno ma a ben quattro sequel di Avatar. Un progetto maestoso le cui date di uscita dovrebbero essere:

“Avatar 2” al cinema nel 2022;

“Avatar 3” al cinema nel 2023;

“Avatar 4” al cinema nel 2026;

“Avatar 5” al cinema nel 2028.

Ecco un’altra ragione per cui Avatar è quindi il film che ha incassato di più nella storia del cinema e che nessuno dovrebbe perdersi.