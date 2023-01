Questa pizza surgelata costa pochissimo ed è fra le migliori, batte anche i grandi marchi

Quali sono le migliori pizze surgelate? Ai primi posti della classifica di Altroconsumo compaiono anche dei nomi inaspettati. Scopriamo come risparmiare.

Non c’è niente di peggio che tornare a casa affamati, aprire il frigo, e trovarlo vuoto. Soprattutto dopo una lunga giornata, quando proprio non si ha voglia di uscire a fare la spesa! In questi casi la pizza surgelata può rivelarsi un vero e proprio salva-cena. Vediamo allora quali sono le migliori pizze da tenere in freezer secondo la classifica di Altroconsumo.

Migliora la qualità delle pizze surgelate

Se dovessimo immaginarci un’ottima pizza, probabilmente non ci verrebbe in mente quella surgelata. Eppure, secondo l’ultimo test di Altroconsumo, la qualità di questo tipo di prodotto è migliorata negli anni. L’associazione per la tutela dei consumatori ha infatti recentemente valutato ben 14 pizze margherita surgelate, scegliendole fra i marchi più diffusi. Gli esperti hanno sottoposto le pizze a diversi test, tra cui la prova d’assaggio e l’analisi degli ingredienti. Il risultato è sorprendente: la maggior parte delle pizze hanno ottenuto giudizi positivi.

In particolare, il test ha rivelato due pregi. Il primo è che gli ingredienti sono quelli che ci si aspetterebbe di trovare in una normale pizza, senza brutte sorprese. Il secondo è che tutti i prodotti risultavano ben conditi. Tuttavia ci sono anche degli aspetti negativi.

Attenzione alle calorie e al sale

Tra i tasti dolenti delle pizze surgelate c’è il fatto che apportano dalle 700 alle 1000 calorie. Inoltre, gli esperti hanno giudicato eccessivo il contenuto di sale in alcuni prodotti.

È importante ricordare che un adulto non dovrebbe consumare più di 5 grammi di sale al giorno. Per non superare questa soglia, bisogna fare attenzione al sodio che si nasconde nei prodotti alimentari, soprattutto quelli confezionati. Gli esperti consigliano di prediligere gli alimenti in cui la quantità di sodio è inferiore a 0,4 grammi per porzione.

Insomma, le pizze surgelate vanno bene una volta ogni tanto, ma non si tratta di un toccasana da mangiare tutti i giorni. Vediamo ora quali sono le migliori.

Questa pizza surgelata costa pochissimo eppure è la prima in classifica

Purtroppo il gusto non è l’unico criterio su cui ci basiamo per scegliere i prodotti alimentari. Visti i recenti aumenti dei prezzi, gli italiani sono alla ricerca di strategie per risparmiare: si va dai trucchi per consumare meno energia fino al coltivare i propri ortaggi sul balcone. Anche quando si fa la spesa, dunque, il prezzo è un fattore determinante. Ma c’è una buona notizia, almeno per quanto riguarda le pizze surgelate: un prezzo basso non è sinonimo di scarsa qualità.

In cima alla classifica di Altroconsumo, infatti, troviamo la pizza margherita Esselunga. Con un prezzo di 4,84 euro al chilo (6,39 a confezione), questa pizza surgelata costa pochissimo: è la seconda più economica fra quelle valutate. Al secondo posto, a pari merito, troviamo Tre Mulini (Eurospin), A Pizza e Bofrost. Al terzo posto la pizza margherita Carrefour. Ottimo rapporto qualità-prezzo anche per la pizza Conad (4,65 euro al chilo). Seguono, in ordine di punteggio:

Artepizza;

Italpizza;

Cameo (classica);

Pam;

Mamamia;

Roncadin;

Cameo (extra grande);

Buitoni.

Insomma, alcuni prodotti a marchio commerciale (quelli con lo stesso nome della catena in cui sono venduti) battono altri brand più blasonati e costosi.