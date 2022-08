Cosa c’è di meglio di una splendida pianta per dare quel tocco in più ad ogni ambiente. Senza neanche una pianta la casa sembra poco confortevole ed accogliente, c’è poco da fare. Avremo sicuramente visto case arredate in maniera splendida ma che ci risultavano subito fredde. Chi vorrebbe vivere in un ambiente asettico che non trasmette il calore e l’affetto di chi ci abita. Per ovviare a questo problema, per fortuna abbiamo una varietà incredibile di piante da interno. Ce n’è per tutti i gusti, piante più piccole e facili da mantenere anche senza il pollice verde. Piante più grandi, ideali per dare carattere a salotti un po’ spogli o camere da letto vuote. Oggi parleremo di una splendida pianta molto particolare che conquisterà sicuramente tutti.

Questa pianta rampicante da appartamento è super resistente e davvero decorativa

La pianta di cui stiamo parlando è la Rhaphidophora korthalsii, una pianta tropicale rampicante della specie Araceae. Questa pianta viene anche chiamata Rhaphidophora cryptantha ed è originaria del Sud-Est asiatico. La particolarità di questa pianta è che le sue foglie crescono celando il gambo. Infatti, le foglie propagandosi, vanno a svilupparsi a partire dalla base di quella precedente. Per questo motivo non cresce a cespuglio, ma piuttosto schiacciata. In genere ama superfici come tronchi di grossi alberi o di palme, essendo tropicale. È così particolare che sembra finta, perché le foglie sono tondeggianti e tutte perfette.

Ideale anche da giardino, su muri e pergolati

Siccome si sviluppa schiacciata e in altezza, sta benissimo anche sulle pareti esterne. Invece della classica edera darà più carattere ed eleganza al nostro giardino. Non ha bisogno di grosse cure ed è estremamente resistente ai climi umidi e ama molto i raggi solari. L’umidità è fondamentale per la sua crescita, quindi meglio valutare se la nostra zona ha un clima favorevole. Per farla crescere rigogliosa necessita di un supporto, preferibilmente in legno. Questo perché le sue radici crescono quasi ad uncino e hanno bisogno di punti di ancoraggio. Quindi se vogliamo tenerla all’interno, basterà aggiungere un listello in legno di supporto dentro il vaso. Se invece vogliamo usarla come rampicante da pergolato, preferiamo coperture in tessuto. Oltre ad essere funzionali per la crescita della pianta, è anche una delle soluzioni più eleganti per coprire il pergolato. Non esageriamo con le innaffiature, anzi, ama molto i climi caldi, quindi potrebbe essere ideale in zone di mare. Se viviamo in montagna o in collina, meglio tenerla in casa altrimenti soffrirà.

Insomma, questa pianta rampicante da appartamento è super resistente ed è perfetta per salotto e camera da letto. Anche l’occhio vuole la sua parte, è innegabile, e questa pianta è davvero bellissima. Ideale per un regalo, è una di quelle piante che possiamo chiamare di design come la Dracena.

