L’estate è una gran bella stagione. Ci sono le vacanze e il clima è sempre bello. Tuttavia, la stagione estiva porta con sé alcuni lati negativi. Il caldo, quando diventa esagerato, e gli insetti, che ci disturbano notte e giorno. Sicuramente, al primo posto nella classifica dei più molesti ci sono le zanzare. Oltre al fastidioso ronzio, ci pungono, lasciando sulla cute pomfi arrossati che prudono tantissimo. Per tenerle lontane da casa, in commercio troviamo le classiche piastrine e gli zampironi, che emanano un odore molto pungente.

Se non si vuole optare sempre per queste soluzioni, è bene sapere che esistono anche moltissime soluzioni naturali, spesso efficaci anche nei confronti di altri insetti, come ad esempio le mosche. La pianta che, per eccellenza, tiene lontane le zanzare è la citronella. Ci sono anche candele gialle che hanno proprio questa profumazione. Ma questa non è l’unica pianta che le zanzare detestano.

Questa pianta profumata allontana zanzare è utile in cucina e per le tisane

Stiamo per presentare una pianta aromatica dalle innumerevoli proprietà. Ci riferiamo alla verbena odorosa, una pianta selvatica che fa parte della famiglia delle Verbenaceae. Secondo le leggende popolari terrebbe lontani i vampiri. Credenze a parte, di certo non è gradita alle zanzare. La verbena odorosa viene ampiamente utilizzata in ambito erboristico e fitoterapico, sotto forma di tisane, infusi ed oli essenziali. Per lo scopo che interessa a noi, la possiamo coltivare in giardino o in un vaso da tenere in terrazzo, perché ha un alto potere decorativo. Presenta lunghe foglie lanceolate di un grazioso color verde chiaro.

Deliziosi sono anche i piccoli fiori. Disposti a spiga, sono bianchi o lilla. Strofinando le sue foglie tra le mani, emana un gradevole profumo agrumato che ricorda il limone. Coltivare la verbena odorosa è semplice. Resiste bene a brevi periodi secchi e non necessita di potatura. Va annaffiata regolarmente e, durante la fioritura, è bene concimarla con del fertilizzante adatto per piante da fiore. L’unica accortezza che bisogna avere è durante l’inverno. Quando la temperatura scende sotto i 15°C è bene portarla all’interno o comunque proteggerla perché teme il freddo.

Come utilizzare la verbena odorosa in cucina

Come già accennato, la verbena odorosa ha numerose proprietà che vengono sfruttate in più ambiti. Anzitutto, infusi e tisane di verbena avrebbero proprietà digestive, carminative e antinevralgiche. In ambito culinario, questa erba aromatica si usa spesso per aromatizzare oli, aceti e liquori. Inoltre, è anche un gradevole insaporitore per salse, insalate, frittate e confetture. Infine, facendola essiccare, è un ottimo profumatore da tenere nell’armadio per tenere lontane le tarme. Quindi, questa pianta profumata allontana zanzare possiede anche molte altre numerosissime proprietà.

