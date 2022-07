Questa pianta indistruttibile facilissima da coltivare resiste al caldo e inonda il giardino di meravigliosi fiori gialli 

Stiamo vivendo una delle estati più torride degli ultimi 20 anni. Una bellissima notizia per chi è in vacanza al mare in questi giorni. Una notizia meno buona per chi ha un giardino ed è alle prese con siccità e scarse precipitazioni. Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare alle nostre amate coltivazioni. Ad esempio questa pianta indistruttibile facilissima da coltivare è in grado di resistere anche a temperature altissime. E se impariamo a curarla nel modo giusto ci ripagherà con una cascata di fiori gialli o addirittura rosso porpora, a seconda della specie.

La pianta perfetta per luglio

Le piante non sono tutte uguali. E non soltanto per una questione estetica. Alcune, come la Gazania, amano particolarmente il caldo e sono semplicissime da curare. In questo gruppo rientra con pieno merito anche il Calostemma, noto anche come Giglio Ghirlanda.

E probabilmente questa specie ha anche una marcia in più. Il Calostemma è infatti in grado di crescere sano e robusto anche intorno alle rocce e nei giardini esposti alla salsedine marina. Ma soprattutto ha la capacità di svilupparsi indipendentemente dalla composizione chimica del terreno in cui viene coltivato.

Questo giglio, proveniente dall’Australia, non è solo resistente, è anche meraviglioso da vedere. I suoi fiori a forma di imbuto si raggruppano in cima ai rami della pianta come se fossero grappoli. E hanno colori accesissimi che possono variare tra il giallo, il rosso e il rosa.

Il Calostemma è una pianta adattissima anche per chi è alle prime armi col giardinaggio. La sua cura non richiede infatti particolari attenzioni o conoscenze tecniche.

La posizione in cui lo piazzeremo è indifferente poiché questa specie di giglio cresce sia al sole che nelle zone ombreggiate. Nessun problema anche per quanto riguarda il terreno di coltivazione. Se però vogliamo farlo crescere più velocemente è meglio piantarlo in una zona con buona presenza di sabbia.

Le uniche attenzioni andranno date alle annaffiature. L’apporto d’acqua dovrà essere costante, seppur moderato, nel periodo di crescita. Quando la pianta è cresciuta, invece, basterà annaffiarla nei periodi più caldi per evitare che il terreno si asciughi del tutto. Ovviamente facendo attenzione a non creare ristagni d’acqua che potrebbero farla marcire.

Per quanto riguarda il concime l’opzione migliore è un prodotto specifico per piante bulbose.

