I fortunati di noi che hanno un giardino sanno molto bene che ci sono parti più difficili di altre da riempire con fiori e piante. Questo non significa che dobbiamo rinunciare in partenza a trasformare il giardino in un capolavoro. Ad esempio nelle zone spoglie e vuote potremmo piazzare questa pianta dalle meravigliose ed enormi fioriture giallo acceso. Per le pareti, invece, abbiamo a disposizione specie davvero insolite che potrebbero sorprenderci. Quindi basta con le solite edera e bouganville. Stiamo per scoprire la pianta dai fiori multicolore facilissima da coltivare, che renderà il nostro angolo verde invidiato da tutti.

È uno dei rampicanti più spettacolari al Mondo

Bouganville, edera, glicine e gelsomino. Sono alcune tra le piante rampicanti più coltivate e amate. Ma se vogliamo davvero far fare il salto di qualità al giardino dobbiamo iniziare a coltivare la Tunbergia.

La Tunbergia, nome scientifico Thunbergia Grandiflora, è la regina dei rampicanti estivi. Ha fiori meravigliosi con parti esterne che possono variare tra l’azzurro e il viola e parti interne bianche o gialle.

In più, la Tunbergia, inizia a fiorire proprio nei mesi estivi e se le temperature non diventano troppo rigide continuerà fino all’inverno. Meravigliose anche le foglie con il loro verde acceso e la loro forma perfetta.

E ora che abbiamo scoperto la bellezza di questa specie è il momento di capire come coltivarla nel nostro giardino.

Basta con le solite edera e bouganville, è questa la pianta rampicante dai fiori multicolore che non può mancare sulle pareti del nostro giardino

Coltivare la Tunbergia è più semplice di quanto crediamo. Fondamentale sarà la posizione. Questa pianta ama il sole ma non l’esposizione prolungata e diretta. Se abbiamo una parete in penombra è il luogo perfetto in cui piazzarla.

Le attenzioni maggiori dovremo darle alla composizione del terreno. Se vogliamo fioriture copiose fino all’inverno dobbiamo optare per un terreno ricchissimo di sostanze organiche. Meglio ancora se siliceo e in grado di garantire un buon livello di drenaggio.

Le annaffiature estive dovranno essere regolari e non troppo abbondanti in estate. In inverno, invece, possiamo allentare la presa facendo attenzione a mantenere la terra leggermente umida.

L’ultima operazione fondamentale sarà quella della concimazione. Nel periodo estivo dobbiamo usare un concime liquido per rampicanti da diluire nell’acqua con cui annaffiamo. Ripetiamo il trattamento due volte al mese e la Tunbergia ci ringrazierà con fiori che faranno invidia a tutto il vicinato.

Lettura consigliata

Difendiamoci dai vicini impiccioni e trasformiamo il giardino in un quadro impressionista con questa spettacolare e profumatissima pianta da coltivare a giugno