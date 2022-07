La Costiera amalfitana è uno di quei posti del Mondo che tutti considerano paradisiaco. Gioiello della Campania, la Costiera non è altro che una lunga penisola che unisce le montagne al mare. Ai suoi lati ci sono paesini e borghi che parlano a tutti di storia, arte, cinema e gastronomia. Pensiamo a Cetara con le sue alici o a Sorrento con i suoi limoni. Se seguiamo la linea della Costiera e ci tuffiamo nel mare vediamo davanti a noi l’isola di Capri, luogo già scelto dagli imperatori romani per la loro villeggiatura.

Tutto un paradiso, certo, ma soprattutto nei mesi estivi i prezzi di una zona così desiderata potrebbero non essere vantaggiosi per tutti. Non dobbiamo prendere a male questa considerazione di fatto, dato che nelle vicinanze della Costiera ci sono tantissimi posti che meritano altrettanto. Infatti, non solo Costiera amalfitana e Capri perché vicino a Napoli possiamo trovare un mare e un borgo unico al mondo.

L’antichissima Stabia

Sulle mappe degli antichi romani, laddove oggi troviamo il borgo di Castellammare di Stabia, sorgeva la nobile città di Stabia, centro importantissimo di villeggiatura di senatori e nobili. Oggi Castellammare è un comune in provincia di Napoli che si trova proprio tra l’inizio della penisola sorrentina e il Vesuvio. Il panorama naturalistico non ha eguali al Mondo e la sua posizione centrale permette al visitatore di poter fare molte escursioni. Una delle più gettonate è quella sul monte Faito, da cui si può scorgere tutto il panorama del golfo di Napoli.

Per arrivare alla cittadina possiamo prendere l’autostrada A3 Napoli-Salerno e dirigerci all’uscita che porta il nome della città. Altrimenti, dalla stazione di Napoli centrale partono moltissimi treni che fermano proprio a Castellammare.

Non solo Costiera amalfitana e Capri perché vicino a Napoli e Salerno c’è un mare meraviglioso ed economico

Gli amanti del relax troveranno ogni tipologia di spiaggia a disposizione. Sabbia, ghiaia, libera o in concessione a privati. Gli stabilimenti balneari sono molti e diversificati, perfetti per ogni tipo di portafoglio. La tradizione gastronomica di Castellammare è ricca e variegata e va dal sapiente uso della carne e del pesce alla pasta e alle verdure.

Infine, chi ama la cultura non può mancare di visitare i famosissimi scavi di Stabia. Si tratta di un sito archeologico che offre al turista 2 ville: villa Arianna e villa San Marco. Anche il castello medievale è da visitare. Oltretutto, offre una vista panoramica su tutto il golfo.

