Molti di noi credono che in estate non si possa piantare niente in giardino a esclusione dei tipici ortaggi estivi. Questo perché scarsità di pioggia e temperature torride sono le condizioni peggiori per avere fioriture abbondanti. In realtà non è proprio così. Basta scegliere la specie giusta e il giardino può trasformarsi in un’esplosione di colori anche da giugno a settembre. E queste 3 piante spettacolari e facili da coltivare resistono anche a lunghi periodi di siccità e a temperature superiori ai 30 gradi. Scopriamo quali sono e probabilmente ci innamoreremo al primo sguardo.

La Podranea ricasoliana resiste praticamente a tutto

Se amiamo il rosa e i fiori a imbuto la Podranea ricasoliana è la pianta che dobbiamo iniziare a coltivare in questi giorni. Questo spettacolare rampicante resiste a ogni agente atmosferico, caldo, freddo e salsedine compresi. In più richiede pochissima acqua per regalarci una fioritura spettacolare che inizia a luglio e termina a ottobre.

Gli unici due accorgimenti saranno quelli di curarla con un concime ricco di sostanze organiche e di piazzarla in pieno sole.

L’Ixora coccinea ci regalerà enormi soddisfazioni in estate

Amiamo le ortensie ma abbiamo paura di non essere in grado di coltivarle nel modo giusto? Niente paura. Possiamo optare per l’Ixora coccinea. Questa meravigliosa pianta ha fiori che ricordano proprio quelli dell’ortensia, richiede pochissime cure e ama particolarmente le giornate soleggiate.

I numerosi fiori, con colori che vanno dall’arancio al rosso acceso, sono solo uno dei motivi per coltivare l’Ixora. Un altro è che le sue foltissime foglie potrebbero rivelarsi perfette per riempire anche le zone più vuote del giardino.

Queste 3 piante spettacolari e facili da coltivare resistono al caldo più torrido, fioriscono in estate e trasformeranno il giardino in un capolavoro

L’ultima pianta che non può mancare nel nostro giardino estivo è la Gazania. Molto probabilmente stiamo parlando di una delle specie più resistenti e robuste in natura. Basti pensare che è in grado di fiorire anche sulla sabbia.

La Gazania tollera temperature altissime e ha fiori che spaziano senza problemi dal bianco al rosso acceso, passando per il viola e il giallo.

Il bello della Gazania è che con il concime giusto può fiorire fino all’inverno. Scegliamo un prodotto liquido per Astaraceae ricco di fosforo e potassio. Diluiamolo nell’acqua dell’annaffiatura ogni due settimane e avremo una fioritura copiosa e prolungata anche ai mesi freddi.

Lettura consigliata

Basta con le solite edera e bouganville, è questa la pianta rampicante dai fiori multicolore che non può mancare sulle pareti del nostro giardino