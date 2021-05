Questa pianta dagli incantevoli fiori viola è la protagonista ideale di ogni giardino. Ecco tutti i consigli per coltivarla facilmente

Nell’ultimo anno trascorso per lo più in casa, la passione per il giardinaggio e la cura delle piante è stata per molti un ottimo passatempo. Un bel giardino, un terrazzo rigoglioso o un angolo di verde in casa rendono la vita tra le mura domestiche senz’altro più piacevole. La scelta delle piante però, non è una cosa da sottovalutare. La bellezza, la maestosità e i colori di alcune piante possono rendere davvero unico un giardino.

Per rendere unico un giardino, la Paulonia (o Paulownia) è una scelta sicuramente vincente. Questa pianta dagli incantevoli fiori viola è la protagonista ideale di ogni giardino. Per la chioma molto ampia e imponente, costellata di meravigliosi fiori, questa pianta regala un colpo d’occhio fantastico. Impossibile non notarla in un giardino. I suoi meravigliosi fiori tendenti al blu e al viola la rendono davvero unica.

Tra le sue qualità inoltre, va annoverato anche il suo incredibile potere anti-smog. Un motivo in più per decidere di coltivarla nel proprio giardino.

Tutti i trucchi e i consigli per coltivare facilmente la Paulonia

Esistono diverse specie di Paulonia. La più diffusa e apprezzata è senza dubbio la Paulownia Tomentosa.

La Paulonia è una pianta dalla crescita molto rapida. In giardino può raggiungere anche i 20 metri di altezza.

Nonostante sia originaria dell’estremo oriente è una pianta che si adatta perfettamente al clima italiano. Non ama gli inverni particolarmente rigidi ma saprà comunque adattarsi. Proprio per la sua resistenza è una pianta davvero semplice da coltivare.

Può essere piantata qualsiasi tipo di terreno purché questo consenta un buon drenaggio. La coltivazione in vaso va bene per i primi anni di vita. In seguito però, per favorire la sua crescita sarà necessario un vaso molto grande o il suo trasferimento in piena terra. Per piantarla o travasarla meglio attendere la primavera.

Nei primi anni di vita sono necessarie innaffiature regolari durante i mesi caldi. Una volta cresciuta però non sarà più necessaria alcuna cura particolare. Una sola concimazione in primavera favorirà molto la crescita durante i mesi caldi e fortificherà la pianta in vista dell’inverno.

Dalla Paulonia si ricava un ottimo miele ed il suo legno è molto utilizzato per la costruzione di mobili ed oggetti di vario genere. Due motivi che hanno ulteriormente favorito la diffusione di questa pianta dagli incantevoli fiori viola.