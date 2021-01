La diffusione della paulonia negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale. Una pianta molto particolare e appariscente, dotata di fiori violetti sgargianti e profumatissimi.

Oltre ai fiori, le foglie di grandi dimensioni a forma di cuore, una chioma ampia e un legno molto pregiato, caratterizzano questo arbusto.

Questa pianta molto amata dalle api è un vero toccasana per l’ambiente in grado di eliminare lo smog

Le api sono molto ghiotte del nettare della paulonia, e proprio l’amore nutrito da questi insetti per i suoi fiori permette di ricavare quantità straordinariamente alte di miele. Si stima che ogni ettaro piantumato con questa pianta possa produrre circa 800 chilogrammi di miele all’anno.

Le api sono, per antonomasia, gli insetti che maggiormente risentono dell’inquinamento ambientale. Purtroppo proprio lo smog è il principale fattore in grado di mettere a repentaglio la loro incolumità.

Gli esperti non hanno dubbi, questa pianta molto amata dalle api è un vero toccasana per l’ambiente in grado di eliminare lo smog.

Ogni pianta di paulonia, grazie alle sue foglie giganti, è infatti in grado di assorbire circa 30 chilogrammi di C02 all’anno. Un impianto di un ettaro è dunque in grado di eliminare, approssimativamente, 32 tonnellate annue di anidride carbonica.

Caratteristiche principali

Oltre a possedere foglie di grandi dimensioni e ridurre i livelli di polveri sottili, la paulonia è una pianta dalle caratteristiche uniche nel suo genere.

Questo arbusto perenne è in grado di svilupparsi sino a 20 metri di altezza e raggiungere un diametro di circa 8. Inoltre la longevità di queste piante è eccezionale: la paulonia ha una vita media di circa 150 – 200 anni.

