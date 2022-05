Questa pettinatura veloce e facile da fare per mare, lavoro e cene adatta anche a 50 e 60 anni che fa ringiovanire di 10 anni

Arriva il caldo e anche una grande fastidio. A causa dell’aumento di temperatura, infatti, chi ha i capelli lunghi deve trovare un modo per restare fresco. Questo, però, senza rinunciare allo stile e all’eleganza. Ci sono altre scelte oltre alla coda di cavallo e allo chignon. Infatti, queste pettinature possono risultare un po’ noiose e antiquate con il tempo.

I macaron buns sono un’ottima alternativa per tutte le età. Prendono il nome dal famoso dolce francese macaron e sono una delle ultime mode parigine. Questa pettinatura veloce e facile da fare può essere sfoggiata in qualsiasi occasione, dalla vacanza al lavoro.

Vediamo i brevi passaggi per ricrearla nel modo migliore.

Questa pettinatura veloce e facile da fare per mare, lavoro e cene è adatta anche a 50 e 60 anni

I capelli più adatti a questa pettinatura sono quelli lavati da un paio di giorni. Infatti, la cute pulita risulta più difficile da maneggiare per tutte le pettinature. Se desideriamo una pettinatura a lunga durata è meglio applicare anche uno spray texturizzante. In alternativa possiamo passare direttamente al passaggio successivo. Dividiamo a metà i capelli e facciamo due code basse. Passiamo le dita fra le ciocche per avere i capelli senza nodi.

Cerchiamo di non fare code troppo vicine al centro, perché sarà più difficile vedere i macaron buns. Successivamente prendiamo una coda e separiamo in due ciocche uguali. Ora dobbiamo torcere le due sezioni in direzione opposta. Una in senso orario e una in senso antiorario. Se vogliamo un look ancora più elegante, possiamo fare due trecce al posto di attorcigliare i capelli.

Sia in un caso che nell’altro, procediamo a fissare le due ciocche con un elastico alla fine. Infine torciamo la coda per ottenere uno chignon basso.

Fissiamo il tutto con delle forcine e della lacca. Ripetiamo la stessa procedura per l’altra coda.

Ed ecco ottenuti due macaron buns adatti non solo per le vacanze e il lavoro. Sono anche perfetti da abbinare ad un vestito elegante per un matrimonio. La loro preparazione ci occuperà giusto qualche minuto, per un look giovanile a qualsiasi età.

Inoltre questa moda francese è molto utilizzata per chi deve portare copricapi e cappelli. Questo perché non si rischia di rovinare la pettinatura togliendoli e rimettendoli spesso. I macaron buns sono, quindi, un’ottima alternativa per restare fresche d’estate, ma con stile.

