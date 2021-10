Durante l’estate facciamo il pieno di vitamina D grazie al sole. E lui, infatti, che stimola il nostro corpo a produrne in abbondanza. Con l’arrivo dell’autunno però i benefici di questa vitamina vengono meno, insieme alle tante ore di sole. Fortunatamente, ci sono altri modi di assumere la vitamina D. Il principale è senza dubbio l’alimentazione. Per questo oggi proponiamo delle deliziose polpette autunnali ricchissime di vitamina D grazie a questi due semplici ingredienti. Non solo, ma questa ricetta può adattarsi facilmente anche alla nostra dieta. Infatti le nostre polpette diventeranno dorate croccanti non attraverso la frittura ma grazie al forno.

Ingredienti

200 gr di tonno sottovetro;

2 zucchine;

1 uovo;

grana padano q.b.;

pan grattato q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Deliziose polpette autunnali ricchissime di vitamina D grazie a questi due semplici ingredienti

Per prima cosa dobbiamo scegliere il tonno. Questa ricetta suggerisce l’utilizzo del tonno sottovetro, perché pare che così la vitamina D sia più abbondante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Adesso laviamo le zucchine a tagliamole a cubetti. Buttiamoli in padella con un filo d’olio d’oliva. Lasciamo andare le zucchine andare a fuoco basso sinché queste non saranno ben cotte. Una volta pronte mettiamole in un contenitore insieme a tonno, uovo e grana. Condiamo con un filo d’olio, sale e pepe. Adesso è arrivato il momento di unire davvero tutti questi ingredienti utilizzando un frullatore o un mixer ad immersione. Dopo un paio di minuti avremmo creato una massa piuttosto compatta dove gli ingredienti sono mischiati in maniera uniforme. Se però è ancora troppo liquido possiamo aggiungere una manciata di pangrattato. Aggiungiamone finché non avremmo raggiunto la consistenza adeguata a formare delle polpette compatte. In questo caso possiamo unire una stessa quantità di grana padano e di pangrattato.

Adesso creiamo tante piccole palline della dimensione di una noce. Facciamole rotolare nel pangrattato e disponiamole su una teglia foderata con carta da forno. Accendiamo il forno a 200 gradi e inforniamo. Le nostre polpette devono cuocere per circa 20 minuti. Però, per sapere effettivamente se hanno completato la cottura dobbiamo giudicarle dall’aspetto, che devono presentarsi ben dorate e croccanti. Infatti, non dobbiamo preoccuparci dell’interno dal momento che gli ingredienti erano già cotti e l’uovo si cuoce velocemente.

Approfondimento Facciamo il pieno di minerali con questa ricetta autunnale che lascerà tutti senza parole