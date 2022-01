Dopo i vent’anni una altissima percentuale di uomini inizia a soffrire per la perdita di capelli. Nei casi migliori avviene un diradamento della massa capillare, ma in certi casi si può assistere ad una caduta definitiva.

Dato che non tutti riescono ad accettare senza problemi questo cambiamento, in molti corrono a cercare soluzioni provvisorie o durature per poter esibire una folta chioma anche ad una certa età. Tra parrucchini, trapianti e tinte spray, i metodi disponibili sono davvero moltissimi.

Oggi, però, vogliamo parlare di una nuova tecnica che si affaccia ora sul mercato che in molti stanno scegliendo per il suo essere economica e accessibile. Ora vedremo perché questa nuova tecnica che sta spopolando nasconde per sempre la calvizie senza operazioni chirurgiche né parrucche.

Una tecnica poco invasiva che in molti scelgono

Chi desidera una folta chioma anche dopo la giovinezza probabilmente sa bene che alcune opzioni possono essere dolorose e costose. Se parrucchini e toupet non fanno per noi, probabilmente abbiamo già valutato l’autotrapianto che però non è adatto a tutti i casi.

Inoltre, questa operazione nel nostro Paese ha ancora un costo notevole per cui in molti ci rinunciano. Comunque sia l’autotrapianto può rinfoltire capelli radi, ma non può risolvere i casi più gravi in cui la calvizie è preponderante.

Se abbiamo già perso la maggior parte dei capelli probabilmente questa nuova tecnica fa per noi. Si tratta della tricopigmentazione, che consiste in un tatuaggio effettuato direttamente sul cuoio capelluto.

Questa nuova tecnica che sta spopolando nasconde per sempre la calvizie senza operazioni chirurgiche né parrucche

Questa tecnica consiste nel realizzare piccoli punti neri che vanno a simulare un effetto rasato, lo stesso che abbiamo dopo tre giorni da una rasatura. I pigmenti del tatuaggio vanno a creare un effetto ombra che viene definito camouflage, proprio perché simula la presenza di capelli.

Dato che si tratta di un tatuaggio effettuato sullo strato superficiale della cute ha una durata limitata e con il tempo tenderà a svanire in maniera graduale. Chi ha provato questo metodo sostiene che non si tratti di un’operazione dolorosa e che l’effetto è particolarmente naturale.

Di certo non si tratta di una soluzione definitiva per nascondere la calvizie, però può essere molto efficace se abbiamo perso tutti i capelli e non amiamo quell’effetto lucido e liscio. Inoltre, ricreare una sagoma dona profondità alla testa e al viso rendendoci più attraenti ed interessanti.

