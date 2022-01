Gli scarti che ogni giorno facciamo in cucina sono un incredibile spreco di risorse che potrebbero tornarci utili in altri modi. Un esempio lampante riguarda le parti delle verdure considerate inutili. Oggi vedremo come riutilizzare, in una ricetta squisita tipicamente invernale, i gambi delle cime di rapa che di norma scartiamo.

Purtroppo, con questo ortaggio famoso come ingrediente per le orecchiette siamo spesso troppo selettivi. Perché buttare i gambi delle cime di rapa quando possiamo realizzare questa squisita vellutata che salva la cena?

Ingredienti

La crema che andremo a realizzare sarà perfetta per arricchire di gusto un piatto di pasta o come salsa per le bruschette. Ma in realtà si può sperimentare anche in altri modi, basta un po’ di fantasia. Ecco allora cosa ci serve per la ricetta:

gambi delle cime di rapa;

2 patate;

sale e pepe;

olio extravergine di oliva q.b.

La prima operazione è quella che richiede più pazienza e consiste nel mondare i gambi. Scartiamo i filamenti esterni più duri, poi cuociamo a vapore ciò che rimane per circa 30 minuti.

Mentre aspettiamo, togliamo la buccia alle patate e le affettiamo a cubetti. Poi le mettiamo in un pentolino con acqua e le cuociamo per 20 minuti dall’ebollizione. Quando saranno belle morbide potremo spegnere il fuoco e toglierle dall’acqua.

Ora che abbiamo cotto sia i gambi che i tuberi, mettiamo tutto nel frullatore per ottenere una crema densa e omogenea.

Per finire, passiamo il composto in un setaccio per liberarci degli eventuali resti di cibo e insaporiamo con sale, pepe e un filo di olio.

Adesso possiamo finalmente servire e utilizzare come preferiamo la nostra ottima vellutata di stagione.

Benefici e nutrienti

Oltre che dare più gusto alle ricette, le cime di rapa offrirebbero importanti benefici per la salute. Infatti, gli studi sottolineano le notevoli proprietà diuretiche di questi ortaggi e l’utilità per l’intestino. Non manca, poi, l’apporto di vitamine A e C, fondamentali per rafforzare il sistema immunitario e salvaguardare la vista e le ossa. Completano il quadro i sali minerali tra i quali fosforo, calcio e potassio.

Facciamo attenzione, però, al consumo delle cime di rapa nel caso soffriamo di particolari patologie. In particolare, ci riferiamo a gotta e iperuricemia. Sconsigliate anche a chi è allergico all’ortaggio. Per chiarimenti invitiamo a rivolgersi al medico competente.