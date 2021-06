Il collezionismo di monete rare è sicuramente un fenomeno che sta spopolando sempre di più.

Infatti, sono molte le persone che, per passione o per semplice investimento, sono alla ricerca di pezzi unici ed introvabili.

Quando parliamo di euro, è davvero molto difficile (se non impossibile) trovarsi per le mani una moneta rara così per caso.

Quindi, la ricerca si sposta nei negozi specializzati o sul web, dove fra truffe e prezzi volutamente esagerati/ribassati, è spesso difficile districarsi.

Comunque sia, in questo articolo vedremo che la quotazione di questa moneta da 2 euro sta raggiungendo cifre da capogiro.

Una moneta molto particolare

La moneta che vedremo oggi è davvero molto rara ed ha un indiscutibile valore anche per la sua importanza storica.

Stiamo parlando della moneta da 2 Euro commemorativa di Monaco, coniata nel 2015 in occasione dell’800° Anniversario della costruzione della Fortezza della Rocca.

Sul dritto di questa particolarissima moneta troviamo una torre in cima alla Rocca. In alto vi è incisa la scritta “MONACO” posta tra il marchio della zecca di Parigi e quello del direttore della zecca stessa.

In basso compare la dicitura “1215 – FONDATION DE LA FORTERESSE – 2015”.

Intorno, nella corona in rame-nichel, possiamo notare le 12 stelle a cinque punte, simbolo dell’UE.

Nel rovescio, invece, abbiamo la classica scritta “2 EURO” con la mappa estesa dell’Europa.

La quotazione di questa moneta da 2 euro sta raggiungendo cifre da capogiro

Il valore di partenza di questa moneta commemorativa è di circa 950€.

La cifra così alta è giustificata dalle pochissime quantità di monete coniate (10 mila) tutte con modalità FS, ossia “Fondo Specchio”.

Questa sigla sta ad indicare un particolare processo di lavorazione che garantisce alla moneta un’incredibile lucentezza e cura nei rilievi coniati. La qualità FS (o “proof”) quindi è ben diversa da quella Fior Di Conio.

Comunque sia, in questi ultimi mesi non è raro trovare, soprattutto su eBay, aste concluse alle cifre astronomiche di 3500/4000€. Quindi, chi ha fra le mani questa rara moneta da 2 euro possiede davvero un piccolo tesoro.

