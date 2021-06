Gli amanti della numismatica sanno che ci possono essere in giro per il mondo monete di altissimo valore per la loro rarità. Vale anche per l’euro e i suoi diversi tagli di moneta. In un nostro precedente articolo, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa avevamo visto che esistono delle monete da 1 centesimo di euro che valgono oro.

Nelle prossime righe, invece, vedremo che queste 3 monete da 2 euro sembrano normali ma possono valere un patrimonio. È importante però fare prima una piccola precisazione tanto cara agli appassionati.

Infatti, le monete sono tutte uguali per forma e peso e l’unica differenza è nell’effige di uno dei due lati.

Abbiamo il lato denominato “dritto” sul quale ogni paese è libero di stampare l’immagine che più desidera. Poi, abbiamo il lato definito rovescio, su cui c’è un’immagine comune a tutti i Paesi.

Queste 3 monete da 2 euro sembrano normali ma possono valere un patrimonio

Detto questo, ci sono delle monete, coniate nel 2004 soprattutto per ragioni commemorative, che anche se in capsule sigillate possono erroneamente finire sul mercato.

Per questa ragione è bene fare molta attenzione a quali monete finiscono nelle nostre tasche. Iniziamo dalla moneta da 2 euro di San Marino. Come si sa, questo Stato non fa parte dell’Unione Europea ma è stato autorizzato ad usare l’euro come moneta ufficiale.

Nel 2004, ha deciso di coniare circa 110 mila monete per rendere omaggio a Bartolomeo Borghesi. La moneta che raffigurata l’immagine del noto numismatico e archeologo italiano può valere tra i 120 e i 130 euro.

I 2 euro Finlandesi e dello Stato del Vaticano

La seconda moneta è quella della Finlandia che ne ha coniate ben 500 mila da due euro per festeggiare l’ingresso di dieci nuovi paesi nell’UE. La ristampa non è molto limitata pertanto è possibile trovarne qualcuna in giro più facilmente.

Il loro valore è tra 30 e 60 euro. Infine, nel 2005 lo Stato del Vaticano durante la giornata Mondiale della Gioventù ha coniato ben 100 mila monete da due euro celebrative per quella giornata. Questa è la moneta da 2 euro che vale di più delle tre qui descritte. Infatti, il suo valore può anche superare i 300 euro, se in condizioni perfette.

Quindi, attenzione a controllare bene le tasche perché una piccola moneta da 2 euro apparentemente normale può invece farci guadagnare un bel po’.