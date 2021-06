Se vogliamo avere un balcone o un giardino originale, questa pianta non può mancare. Eppure non è tanto conosciuta rispetto ad altre piante esotiche. Ma le sue radici essiccate e polverizzate servono a produrre una spezia ormai di uso comune. Che ha tante proprietà e dona un sapore originale ai nostri piatti.

Chiamata anche zafferano delle Indie

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando della curcuma. La curcuma è una pianta erbacea originaria dell’Asia sud-orientale. Le sue radici sono molto usate in campo culinario e officinale. Ma in pochi sanno che la pianta è davvero bellissima. Ne esistono diverse varietà, ma la più famosa è sicuramente la Curcuma Longa.

Questa pianta può raggiungere un’altezza massima di un metro. Ha foglie molto grandi, ma la sua particolarità è un’altra. I suoi fiori sono tutti racchiusi in una strana infiorescenza. Che ricorda un po’ quella del glicine. Ma ha quasi l’aspetto di una pianta grassa.

Un tocco orientale sul nostro balcone con questa stupenda pianta nota per la sua spezia

Da questa infiorescenza sbocciano dei petali dal colore rosa intenso. Con sfumature che vanno da tonalità più chiare fino ad un rosa acceso. È una pianta tropicale quindi ama l’umidità. Non tanto diversa dal Fiore di Loto. Non richiede troppe attenzioni, se non un’innaffiatura costante. Soprattutto nei mesi più caldi. Se le temperature sono troppo alte, si possono nebulizzare le foglie. Anche se è una pianta tropicale però bisogna stare sempre attenti ai ristagni d’acqua.

Teniamola in vaso in un luogo soleggiato. La temperatura ideale per questa pianta è proprio intorno ai 25° gradi. Una vera pianta estiva. Motivo per cui l’inverno va portata all’interno, soffre molto le temperature rigide. Durante questa stagione tenderà a seccarsi, ma non allarmiamoci. È normale, questo processo le permette di far nascere nuovi boccioli che fioriranno in estate. Anzi, quando secca d’inverno, raccogliamo il rizoma per fare la nostra curcuma casalinga.

Ecco quindi, un tocco orientale sul nostro balcone con questa stupenda pianta nota per la sua spezia. Questa è la pianta giusta per gli amanti dei fiori tropicali e originali. Susciterà lo stupore di tutti.

Approfondimento

La maschera alla curcuma che renderà la nostra pelle liscia come quella di un bambino.