L’estate si avvicina e si comincia a pensare alle prossime vacanze. Dopo 2 anni d’incertezza dovuta al Covid 19, le persone hanno voglia di ricominciare a viaggiare. Ma nel corso del tempo le mete più ambite dal turismo sono cambiate. Gli italiani hanno imparato a scoprire e apprezzare i luoghi meravigliosi che il Bel Paese regala.

Ad ogni modo, il fascino di Paesi lontani è ancora vivo. Preferibilmente, però, la scelta ricade su mete europee o che non siano più lontane di qualche ora d’aereo. Non pensiamo soltanto a Francia, Germania e Spagna. Vicino all’Italia, infatti, bagnata dal Mar Egeo c’è una città capace di incantare con le sue bellezze e di accogliere i viaggiatori calorosamente.

Infatti, questa meta tra le più belle ed economiche d’Europa garantisce acque cristalline, ottimo cibo e spiagge meravigliose. Un luogo la cui antichissima storia affascina ancora. Ma ecco tutte le ragioni per visitarla almeno una volta nella vita.

Una penisola con due baie

La chiamano la Saint Tropez turca e non è una città come le altre. Bodrum è l’antica Alicarnasso, una città greca sorta su una collina dove sorgeva lo spettacolare omonimo mausoleo. Questo era considerato una delle sette meraviglie del Mondo, ma oggi ne rimangono solo le rovine. Come si diceva, l’attuale Bodrum si posiziona tra due baie dall’acqua trasparente.

Per il suo fascino tra antico e moderno, questa città è amata da star internazionali. Sono un’attrazione il sole, le splendide spiagge e i locali alla moda. Ma Bodrum, oltre alla vita mondana, offre molto altro. L’imponente castello di San Pietro svetta sulla città, ma le bianche stradine offrono scorci suggestivi e caffè colorati. I piccoli villaggi di Cökertme e Gümüşlük con le case dei pescatori sono un’attrazione immancabile specialmente per un aperitivo sul mare.

Questa meta tra le più belle ed economiche d’Europa vicina all’Italia regala spiagge paradisiache, cibi esotici e isole selvagge

La natura regala spettacoli ancor più grandiosi. Tra le spiagge più belle evidenziamo Mazi, Pabuç Bay e la città balneare di Turbuku, residenza estiva di molti ricchi turchi. Se rimanesse tempo per solcare il mare, Bodrum dista soli 40 km dall’isola greca di Kalimnos, dalle acque turchesi, e Leros, l’isola di Artemide. Per chi volesse trascorrere una notte ormeggiato nei piccoli porti, l’itinerario perfetto da fare è in caicco. Da Bodrum partono anche delle crociere per le isole del Dodecaneso come Chios, Lesbo e Kos. Queste isole, molto vicine alla Turchia, ne hanno subito l’influenza pur rimanendo greche per cultura.

Per finire, una guida che si rispetti non può non consigliare di provare le taverne di Bodrum. Si troverà pesce di altissima qualità e finalmente si potrà provare il vero kebab e dolmades e la famosa pizza turca.

