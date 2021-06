Se ancora non abbiamo organizzato le vacanze estive è il momento di pensarci. In Italia ci sono luoghi di mare splendidi ma anche molto affollati e richiesti. Se non si prenota con molto anticipo si rischia di non trovare posto o di pagare cifre astronomiche. Ma esistono anche mete meno conosciute e sottovalutate, che potrebbero regalarci vacanze fantastiche a prezzi contenuti.

In questo articolo scopriamo alcune di queste località situate nelle due isole italiane maggiori. Ecco 4 mete low-cost imperdibili facili da raggiungere tra Sardegna e Sicilia per una vacanza tra mare e spiagge da sogno senza spendere troppo. La bellezza e la tranquillità di questi posti non ci deluderà.

In Sicilia

La Sicilia è sinonimo di mare, storia e natura, un sole caldo e ristoratore e piatti tipici da far venire l’acquolina in bocca. Tuttavia, nel periodo estivo i prezzi si alzano vertiginosamente, soprattutto se si opta per luoghi molto conosciuti anche dagli stranieri. Ma non esiste solo Taormina, Marina di Ragusa e le Isole Eolie. Ci sono tantissimi posti da scoprire ancora protetti dalla calca di turisti.

Iniziamo con l’area Marina di Plemmirio vicino Siracusa. Il paesaggio è caratterizzato da spiagge incontaminate e un’alta scogliera a picco sul mare, ricca di insenature e grotte dalle forme più disparate. Queste si possono scoprire grazie ai tour organizzati dai locali. Con le loro barchette portano i villeggianti a bagnarsi dove il mare è cristallino o all’interno delle grotte.

Nella costa nord-est troviamo la Riserva dei laghetti di Marinello, dove si affaccia lo stupendo complesso di Tindari. Lì ci aspettano sabbie bianche, mare azzurro e un fondale ricco di creature. Stupenda la grande varietà di ambienti costituitasi grazie ai laghetti di acqua salata e alla scogliera. Lì si nasconde la grotta di Donna dove la leggenda narra che vi abbia vissuto una maga o una sirena.

In Sardegna

Anche la Sardegna è famosa per le sue bellissime spiagge e la natura rigogliosa. Ed ecco due località dove trovare un mare da sogno ma ancora poco frequentato. La prima è Portocuso, nella zona di Carbonia-Iglesias. Di fronte la sagoma della vicina isola di San Pietro, perfetta per chi ama le immersioni e la pesca sportiva. Il mare crea insieme alla roccia piscine naturali e si colora di verde e azzurro chiaro. Un luogo spettacolare da vivere e scoprire.

Più vicina a Cagliari, una spiaggia indimenticabile è quella di Mari Pintau (mare dipinto). Qui il giallo dorato della sabbia si sposa col verde della vegetazione e all’azzurro del mare che pare, appunto, dipinto. In tutti questi luoghi sembrerà di essere in un’isola caraibica. Invece, sono le 4 mete low-cost imperdibili facili da raggiungere tra Sardegna e Sicilia per una vacanza tra mare e spiagge da sogno senza spendere troppo.

