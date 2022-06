L’estate si avvicina e tanti staranno programmando viaggi più o meno lunghi. Tra le mete più gettonate ce n’è una che ha appena riaperto al turismo dopo mesi di chiusure, si tratta degli Stati Uniti. Sul sito Viaggiare Sicuri è possibile verificare i requisiti di ingresso aggiornati ad oggi. Le regole generali richiedono di avere il passaporto e l’ESTA, ed è consigliato avere un’assicurazione sanitaria che copra dagli imprevisti. Ad oggi, poi, è richiesto di presentare il certificato di un tampone negativo fatto nelle 24 ore precedenti al viaggio e il certificato vaccinale.

Questa meta eccezionale dove andare in vacanza sono gli Stati Uniti d’America con i loro paesaggi mozzafiato, dai deserti alle montagne passando per i campi di granturco. Tuttavia, chi non ha a disposizione due o tre settimane, dovrà circoscrivere la visita ad alcune città o ad una parte ristretta degli Stati Uniti. Tra le città più visitate troviamo New York, luogo dove atterra la maggior parte dei voli provenienti dall’Italia. Una meta perfetta anche per le donne che amano viaggiare in solitaria, con le solite attenzioni non ci si sentirà mai in pericolo.

Questa meta eccezionale dove andare in vacanza fuori da Europa e Italia è sicura anche per donne che viaggiano da sole

Per visitare questa meta eccezionale in vacanza, bisognerà prendersi almeno quattro o cinque giorni. Una città che, nonostante le contraddizioni che la caratterizzano, saprà offrire centinaia di stimoli al visitatore. I film e le serie televisive come Gossip Girl ci hanno fatto innamorare di New York e ci sembrerà di conoscerla da sempre. Una visita completa di NYC non potrà prescindere dal Central Park, un parco che si estende per chilometri, al suo interno ci sono anche dei laghi. Nella zona Uptown di Manhattan possiamo trovare diversi musei interessanti, di arte ma non solo, da visitare. Tra questi il Guggenheim che contiene una vasta collezione di opere di Kandinskij, il MET per chi ama l’arte contemporanea, ma anche il Museo di Storia Naturale.

Nella zona di Midtown Manhattan, invece, si potrà salire sull’Empire State Building per ammirare il panorama dall’alto. Oltre a questo Times Square, la stazione Grand Central e il MoMA, museo di arte moderna tra i più importanti al mondo. In questo museo si potranno ammirare opere di Magritte, Dalì ma anche Picasso e Frida Khalo. Si potrà poi passeggiare sul Ponte di Brooklyn, salire sulla Statua della Libertà e riflettere a Ground Zero. Se si ha abbastanza tempo si consiglia di fare un giro anche a Brooklyn e a Coney Island.

Coney Island

A circa un’ora di metropolitana da New York si trova Coney Island, perfetta per fuggire al caos della Grande Mela. Bella d’inverno ma d’estate riesce a dare il meglio di sé con chiostri, spiagge e il famoso luna park. Ci si potrà rilassare sulla spiaggia osservando l’oceano prima di continuare con la visita della città.

