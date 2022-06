Tra le verdure di stagione più buone del periodo, ecco che troviamo loro, i gustosissimi fiori di zucca.

Si raccolgono normalmente nel periodo compreso tra la primavera e l’estate, e arricchiscono di colore la nostra cucina.

Oltre ad avere un bellissimo colore, i fiori di zucca sono un ottimo apporto di sali minerali, hanno poche calorie e sono ricchi di fibre. Queste ultime, in particolare, unite al quantitativo d’acqua che contengono, aiuterebbero l’intestino anche ad evacuare con più facilità.

Per questi motivi dovremmo approfittare di questo momento, per coltivare i fiori di zucca sul nostro balcone o comprarli al supermercato.

Li aggiungeremo, poi, a primi piatti, o ad antipasti meravigliosi, come quello che stiamo per preparare. Oggi creeremo insieme dei meravigliosi fagottini ripieni e morbidi, con formaggio e tonno. Sono facilissimi da preparare, e si cuociono in pochi minuti. Ecco come farli.

L’antipasto perfetto sono questi sfiziosissimi fiori di zucca ripieni di tonno e formaggio, da cuocere in forno in 20 minuti

I fiori di zucca sono un ingrediente preziosissimo nella nostra cucina, perché valorizzano subito qualsiasi ricetta. Quella che prepareremo oggi è, forse, una delle più facili, ma anche gustose, ricette di antipasti con i fiori di zucca.

Ecco quali ingredienti ci serviranno:

250 grammi di fiori di zucca;

200 grammi di formaggio spalmabile;

250 grammi di tonno sott’olio;

180 grammi di mozzarella;

1 uovo;

Pangrattato q.b.;

Formaggio grattugiato;

Sale, olio e pepe.

Una ricetta in pochi e semplici passaggi

Proprio perché in questa ricetta dovremo usare il tonno, ricordiamo di fare attenzione a queste scatolette perché potrebbero contenere il botulino.

Ora, però, iniziamo ufficialmente la nostra ricetta.

Mettiamo in una ciotola il formaggio molle, e aggiungiamo anche il tonno e l’uovo. Insaporiamo con un po’ d’origano e una presa di sale, e impastiamo bene il tutto.

A questo punto, dedichiamoci alla preparazione dei fiori di zucca.

Dopo averli lavati con cura, dovremo eliminare le parti centrali, e risciacquarli ancora bene per far scivolare via il polline o altro. Alla fine, terremo solo le corolle.

Ora prendiamo una teglia da forno già rivestita con della carta, e stendiamo qui le corolle dei nostri fiori di zucca. Stendiamo su ogni fiore di zucca un cucchiaio dell’impasto che abbiamo preparato prima, e infiliamo qui anche qualche cubetto di mozzarella. Richiudiamo ogni fiore di zucca a mo’ di caramella.

Aggiungiamo su ognuno di questi del pangrattato, del formaggio grattugiato e del pepe, e inforniamo il tutto in forno statico a 200° per 20 minuti. L’antipasto perfetto sono questi sfiziosissimi fiori di zucca, con crosticina croccante e morbido ripieno cremoso. Sono davvero irresistibili.

