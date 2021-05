Molti di noi sono sempre alla ricerca di film e documentari emozionanti da guardare in famiglia nelle nostre serate. Le piattaforme di streaming ci offrono ampia scelta ma spesso non è facile scegliere quale film guardare né mettere d’accordo tutti.

In questo articolo abbiamo svelato un semplice trucco che ci permetterà di risparmiare molto tempo e scegliere bene in film.

Oggi, però, vogliamo parlare di una docufiction che ha fatto emozionare milioni di spettatori narrando un’incredibile storia.

Questa incredibile storia è vera e supera la fantasia divenendo protagonista di un meraviglioso documentario che ha fatto emozionare milioni di spettatori.

Una storia vera di quando la realtà supera la fantasia

Negli anni ’80 negli Stati Uniti c’è stato un fatto di cronaca curioso e emozionante: tre fratelli gemelli identici adottati poco dopo la nascita si sono casualmente incontrati senza che nessuno dei tre fosse a conoscenza dell’esistenza degli altri. Si tratta di Edrard Galand, David Kellman e Robert Shafran.

Dopo questo incontro la loro vita non sarà più la stessa, i fratelli riscopriranno un legame incredibile e una somiglianza fisica e spirituale davvero sorprendente.

Si tratta di una storia unica nel suo genere molto interessante per vari aspetti.

Questa incredibile storia è vera e supera la fantasia divenendo protagonista di un meraviglioso documentario che ha fatto emozionare milioni di spettatori

Una storia così incredibile non poteva che diventare un film e infatti Netflix ha prodotto un documentario dal titolo “Three Identical Strangers” in cui appaiono i tre gemelli che narrano in prima persona la loro storia assieme a immagini di repertorio.

Il documentario è in grado di farci immergere in questa storia così assurda facendoci emozionare. Ci commuoviamo a vedere sullo schermo la storia dei tre gemelli abbandonati alla nascita dalla giovane madre per poi rincontrarsi dopo venti anni e avere un’affinità del tutto incredibile. Ci commuoviamo anche quando vediamo i gemelli, ormai cinquantenni, parlare delle loro vite straordinarie.

Consigliamo questo documentario a chiunque ami il genere e le storie vere, non deluderà assolutamente.