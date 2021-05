Le erbe aromatiche sono le perfette piantine da poter coltivare sia in casa sia in balcone. Sono preziose in cucina, decisamente utili per insaporire le più svariate pietanze. Ricche di proprietà benefiche, possono essere utilizzate per la preparazione di tisane, potpourri e creme.

Molto belle da vedere, dai profumi intensi e piacevoli, possono essere coltivate anche in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Dedicare alle aromatiche una mensola, un angolo o creare un piccolo giardino verticale è un modo per rendere accogliente e decisamente profumata la cucina.

Dalla crescita apparentemente semplice, in realtà le piante aromatiche nascondono diverse insidie, fatali e pericolose per il loro sviluppo sano e rigoglioso.

Errori che spesso si commettono e che fanno appassire le piantine aromatiche coltivate in casa, vediamo quelli più comuni.

L’errore più comune è quello di iniziare la coltivazione delle aromatiche utilizzando i semi, in realtà è molto più semplice comprare piante già cresciute. Facendo attenzione che non abbiano già fiori germogliati, in quanto da quel momento la pianta non sarà più in grado di produrre foglie.

Difficilmente si pensa che le erbe aromatiche abbiano bisogno di essere potate, cosa assolutamente da fare quando superano i 10 cm di altezza. In questo modo si faciliterà la crescita di nuove e sane foglie.

Mai prendere le foglie dalla parte inferiore, in quanto sono necessarie per fornire nutrimento alla pianta.

Spesso proprio queste sono le prime ad essere tagliate per aromatizzare le pietanze.

A differenza delle piante d’appartamento, le aromatiche hanno bisogno di molta più acqua, dunque devono essere innaffiate spesso e con regolarità evitando ristagni.

Da non sottovalutare la tipologia di terriccio, la pianta aromatica per crescere folta e rigogliosa necessita di un terriccio ricco e nutriente. Infatti un errore molto comune è quello di pensare che non essendo piante da fiore o da frutto non abbiano bisogno di terreno fertile. Dunque è buona norma utilizzare sempre concimi e fertilizzanti naturali.

Le piante aromatiche più semplici e pratiche da poter coltivare sul davanzale della cucina o nella stessa cucina sono, il basilico, il prezzemolo, la menta e il rosmarino, un tripudio di profumi e odori.

Le aromatiche hanno bisogno di tanta luce e devono crescere lontane da fonti di calore.

Errori che spesso si commettono e che fanno appassire le piantine aromatiche coltivate in casa, facilmente evitabili con piccole e semplici precauzioni.