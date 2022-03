Questa incantevole località italiana, ideale per una vacanza anche breve ci affascinerà non solo per i monumenti, ma anche per i suoi gustosi piatti tipici ed economici

Adesso che la primavera è arrivata e il bel tempo si fa sentire, la voglia di fare una gita, nel fine settimana, aumenta decisamente. Anche perché, finalmente, sembra che il costo della benzina sia sceso, facendoci sentire meno in colpa se dovessimo usare la macchina. Insomma, non abbiamo scuse per rinunciare a un bel weekend all’insegna di arte, cultura e, soprattutto, piatti gustosi.

Perché uno dei motivi che ci spingono ad andare in giro è anche quello di scoprire insoliti piatti locali. Siamo dei buongustai e non perdiamo occasione di mangiare qualcosa di nuovo e buono, magari spendendo poco. Ha ospitato anche un film che ha vinto l’Oscar questa incantevole località italiana che sa unire davvero bellezza e menu indimenticabili, assolutamente da visitare.

A volte bastano davvero pochi chilometri per scoprire posti suggestivi e una cucina inedita

Gli italiani, insomma, non si accontentano più solo della classica toccata e fuga culturale. Quella è certamente importante, ma meglio ancora se accompagnata anche da una bella mangiata. Come questa località che ha anche ospitato un film che ha trionfato, nel 2018, agli Oscar, vincendo la statuetta per la sceneggiatura.

Si tratta di Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, che ha girato molte scene a Crema, la meta del nostro viaggio.

È una piccola città lombarda, situata nella bassa Pianura Padana, che potrebbe essere scambiata per un borgo viste le dimensioni. Questa incantevole località italiana ideale per una vacanza anche breve. Basta fare un giro per il suo suggestivo centro storico per innamorarci di questo comune, in provincia di Cremona. Facilmente visitabile a piedi, infatti, Crema offre varie cose da vedere. Come il Santuario di Santa Maria della Croce, che ricorda l’omicidio truce di Caterina degli Uberti, ma anche il miracolo dell’apparizione di Maria.

Questa incantevole località italiana, ideale per una vacanza anche breve ci affascinerà non solo per i monumenti, ma anche per i suoi gustosi piatti tipici ed economici

Da vedere anche il duomo, con la monumentale piazza che ospita edifici prevalentemente di origine cinquecentesca. Qui, vedremo il palazzo comunale con l’arco ribattezzato “il Torrazzo” e il palazzo Pretorio (con la sua torre medievale), così come il palazzo vescovile.

La cucina tipica di Crema è piena di sapori da lasciare a bocca aperta. A partire dai famosi tortelli cremaschi che qui sono quasi una religione, con tanto di accademia che li tutela. Di solito, sono ripieni, tra i vari ingredienti, anche di amaretti Gallina, cedro candito, uva sultanina, mentine e biscotti mostaccini, tipici della zona. Non mangiarli sarebbe un vero peccato.

Imperdibile è anche il salame cremasco a impasto morbido. Così come il formaggio Salva Cremasco DOP. Da gustare anche il Pipèto, simile al polpettone e, per dolce, la Spongarda, sorta di crostata.

Lettura consigliata

Anche Wonder Woman ha visitato il castello di questo incantevole borgo, tra i più belli d’Italia, dove poter gustare anche saporiti piatti tipici