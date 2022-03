Un tempo i bambini si accontentavano di poco. A merenda si mangiava una fetta di pane con burro e zucchero oppure un panino imbottito e si tornava a giocare o a studiare. Poi comparvero sul mercato prodotti confezionati e piano piano i gusti cambiarono, anche quelli degli adulti. Grandi e piccini, infatti, possono essere golosi di dolci vari. A colazione, soprattutto, sulla tavola si dispongono biscotti, torte fatte in casa ma anche merendine di tanti tipi.

Preparare un dolce, però, resta sempre un piacere che si sta fortunatamente riscoprendo. La tradizione italiana nel campo della pasticceria è ricca di ricette. Per variare si potrebbe ogni tanto attingere a quelle straniere. Ecco, ad esempio, ciò che occorre per preparare un dolce tipico austriaco, il kranz, anche per chi è celiaco:

300 g di farina manitoba oppure 500 g di farina per dolci senza glutine;

150 g di uova;

90 g di zucchero;

4 g di lievito di birra fresco;

pasta sfoglia rettangolare o una senza glutine;

mezza bacca di vaniglia;

200 g di farina 00 (saltare se si è celiaci);

150 g di burro;

100 ml di acqua;

mezzo cucchiaio di miele;

sale.

Per il ripieno:

200 g di confettura di albicocche;

100 g di arancia candita;

un’arancia;

un cucchiaino di rum.

Ottimo per colazione o merenda, questo dolce con pasta sfoglia e marmellata piacerà a grandi e bambini e si può fare anche senza glutine

Per il ripieno si potrebbe sostituire la confettura con marmellata di arance o altra a piacere, oppure con crema alle nocciole. In un bicchiere spremere l’arancia, versarvi il rum e ammollarvi l’uvetta. Poi, in una ciotola mescolare il burro morbido, i semi di vaniglia e un pizzico di sale. In un’altra, oppure nella planetaria, mettere le due farine, il miele, lo zucchero e il lievito. Azionare le fruste e poi versare una alla volta le uova e poi l’acqua.

Infine, aggiungere l’impasto col burro, mescolare e lasciare riposare per 2 ore la palla ottenuta, coperta da pellicola. Trascorso il tempo, stendere, distribuire un po’ di confettura, l’uvetta, l’arancia candita e coprire con la pasta sfoglia. Dividere in due, spalmare una parte con confettura, aggiungendo un po’ d’uvetta e coprire con l’altra metà. Ora pigiare per fare aderire tutto bene e ricavare dei rettangolini da attorcigliare attorno a loro stessi. Dopo 2 ore di lievitazione, spennellarli con un uovo sbattuto, metterli su una teglia con carta forno e cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti.

Ottimo per colazione o merenda, il kranz piacerà a tutti.

