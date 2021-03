Non c’è niente di meglio che una vacanza in riva al mare circondati da spiagge da sogno, natura da esplorare e tutte le comodità del mondo moderno. Se poi la vacanza è anche economica e possiamo permetterci qualche lusso in più, abbiamo fatto bingo.

Le località di mare, specialmente quelle molto popolari, non sono famose per essere economiche, ma se siamo disposti ad avventurarci un po’ più lontano da casa, possiamo goderci delle vacanze al mare da far invidia alle star. Ecco un consiglio su dove acquistare una casa al mare che ci darà infinite soddisfazioni.

Vediamo la riviera dove acquistare una casa al mare a poco prezzo con spiagge da sogno e tutte le comodità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Una vacanza sulla Costa di Apollo

Di quale riviera stiamo parlando? Della splendida riviera ateniese, in Grecia.

La riviera ateniese, anche conosciuta come Costa di Apollo, è un tratto di mare incantevole che si snoda tra spiagge, baie e promontori a pochi passi dalla capitale Ateniese.

La Costa di Apollo è la riviera dove acquistare una casa al mare a poco prezzo con spiagge da sogno e tutte le comodità.

Spiagge da sogno e acque cristalline

La riviera ateniese presenta un perfetto equilibrio tra urbanistica e natura. Ci sono molte case in vendita, e spesso a prezzi stracciati. Ma la natura rimane incontaminata, e le spiagge lunghe e spaziose. Partendo a nord dal quartiere del Pireo, collegato con pochi minuti di metro al centro di Atene, la riviera si snoda verso sud fino all’incantevole capo Sounio, con tramonti da sogno.

Possiamo rilassarci sulle splendide spiagge di Glyfada e Edem, gratuite ma attrezzate, o dirigerci poco più a sud verso l’incantevole Limanakia, spiaggia rocciosa dalle acque cristalline.

Da visitare assolutamente il lago Vouliagmeni, con acqua calda tutto l’anno. Lungo tutta la riviera possiamo trovare appartamenti in vendita a prezzi pressoché stracciati, spesso rivolti verso il mare e circondati da taverne tradizionali, bar e gelaterie.

E mentre ci rilassiamo in riviera, non dimentichiamoci di assaggiare questi tre alcolici da provare assolutamente in vacanza in Grecia.