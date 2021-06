Il centro di salvataggio dove osservare le tartarughe marine gratuitamente vicino alla spiaggia e alla capitale greca

Non esiste incontro più mozzafiato di quello con gli animali selvatici, specialmente se sono animali che in condizioni normali vivono in un ambiente a noi inaccessibile, come le vastità del mare. Un esempio meraviglioso e affascinante di vita selvatica sono le tartarughe marine, così amate dai grandi e dai piccini. Ma se non abbiamo mai avuto la fortuna di osservarle in mare aperto, o non abbiamo i mezzi per vederle in un acquario, non temiamo. Non per questo dobbiamo rinunciare ad osservare questi splendidi animali. Possiamo recarci in un santuario accessibile al pubblico per vederle da vicino e imparare tutto sulle tartarughe.

È questo il centro di salvataggio dove possiamo osservare le tartarughe marine da vicino gratuitamente a pochi passi dalla spiaggia e dalla capitale greca

Ma di quale posto stiamo parlando? Si tratta di un centro di salvataggio accessibile gratuitamente al pubblico, e comodissimo da raggiungere dalla capitale greca, dove moltissimi italiani amano andare in vacanza. Il centro si chiama Archelon, ed è gestito da professionisti e volontari che si dedicano al salvataggio e alla riabilitazione di tartarughe marine in difficoltà. È questo il centro di salvataggio dove possiamo osservare le tartarughe marine da vicino gratuitamente a pochi passi dalla spiaggia e dalla capitale greca. In questo centro potremo farci spiegare tutto sulla vita di questi splendidi animali, e osservare diverse specie da vicino nelle vasche in cui trascorrono la convalescenza prima di essere nuovamente liberate in mare.

Raggiungere il centro Archelon è semplicissimo, vediamo come.

Raggiungerlo è semplicissimo

Il santuario delle tartarughe Archelon si trova sul lungomare di Glyfada, sulla riviera Ateniese. Raggiungerlo è semplicissimo. Dal centro della città, a pochi passi dall’Acropoli, possiamo prendere un tram che ci porterà direttamente alla spiaggia di Glyfada (fermata ‘Paleo Dimarchio’). In alternativa, prendiamo il bus A3 fino ad Aghio Kostantinos, sul lungomare. Dall’Acropoli al centro Archelon il viaggio dura meno di un’ora con i mezzi pubblici.

