Quando ci si ammala le cause sono varie e di natura differente. Si può trattare di semplice sfortuna, come nel caso di patologie ereditarie. Ma a volte i responsabili delle nostre sofferenze potremmo essere noi stessi. Questo è principalmente il caso del tumore. In circolazione purtroppo ne esistono molti e di vario tipo e colpiscono più di un organo del nostro corpo. Curarli non è semplice, nonostante gli sforzi fatti dalla scienza negli ultimi anni.

È vero però che è possibile perlomeno prevenirli, con uno stile di vita adeguato e alcuni pratici consigli medici. Neanche a dirlo, l’alimentazione gioca un ruolo chiave per il nostro benessere fisico. È un concetto forse ribadito più volte, ma qui si vuole entrare più nello specifico. Infatti, non è necessario solamente capire quali siano gli alimenti che dovremmo integrare nella dieta, ma anche sapere quali dovremmo evitare o limitare maggiormente.

Ecco perché in questo articolo tratteremo di alcune carni che spesso acquistiamo al supermercato, il cui consumo eccessivo potrebbe portare a conseguenze gravi per la salute. Proseguiamo nella lettura per scoprire di quali si tratta.

I dati recenti non sono incoraggianti

Pochi sanno che questi 4 salumi comunissimi scatenano tumori a colon, pancreas e prostata.

La società in cui viviamo oggi purtroppo ci stimola a intraprendere abitudini di vita sbagliate e di cui potremmo pagarne le conseguenze a lungo andare. La possibilità di sviluppare un tumore, già di per sé attualmente elevata, si alzerebbe ulteriormente a causa dei nostri piccoli ma fatali errori quotidiani.

Il movimento e l’esercizio fisico sono importanti, ma ciò che mangiamo e beviamo lo sono altrettanto. Ecco perché si consiglia di limitare al massimo gli alimenti ricchi di sale e grassi. Ma non solo: anche le bevande alcoliche e zuccherine possono incidere sulla possibilità di contrarre tumori.

Le recenti stime dell’AIRC riportano che un terzo delle donne e addirittura la metà degli uomini potrebbero contrarre un tumore nel corso della vita. Come se non bastasse, fino al 2016 il rischio di incorrere in tumori era perfino in aumento tra il sesso femminile.

Tra gli alimenti dei quali dobbiamo assolutamente fare attenzione vi sono i salumi. Alcuni in particolare sembrerebbero elevare notevolmente le probabilità di ammalarsi. Parliamo di prosciutto, pancetta, salsicce e wurstel. Pochi sanno che questi 4 salumi scatenano tumori al colon, pancreas e prostata. Questo è quanto ci riferiscono gli esperti del settore. Il motivo sarebbe da imputare ai processi subiti durante la lavorazione, come la salatura o l’affumicatura. Ovviamente si parla di un consumo eccessivo o comunque costante e prolungato nel tempo, ma il rischio permane.