Già da qualche giorno, diverse persone hanno tirato fuori dall’armadio la felpa e la giacchetta, così da poterle indossare soprattutto durante le ore serali. Effettivamente, sebbene sia solamente inizio settembre, le temperature si sono abbassate considerevolmente, regalandoci un tempo decisamente più mite e fresco.

Anche per questo motivo l’attenzione di tanti, ultimamente, si è spostata sull’autunno, che ormai è alle porte. In particolar modo su quali saranno i capi, propri di questa stagione, che quest’anno andranno più per la maggiore.

Classici rivisitati

Ogni anno nuove tendenze ci conquistano, vestiti e creazioni derivanti dalla mente sempre originale degli stilisti e di chi lavora nel mondo della moda. Al tempo stesso, però, possiamo notare come determinati vestiti e particolari accessori siano perennemente al centro dell’attenzione. A prescindere da quale sia la tendenza del periodo.

Ci riferiamo a tutti quei grandi classici che, per tradizione e gusto condiviso, difficilmente smettono di essere acquistati ed amati. Tutt’al più, infatti, subiscono delle rivisitazioni, in base a quali sono le fantasie e i colori che guidano le collezioni del momento.

Questa giacca è ogni anno una certezza, ma ecco il segreto per indossarla il prossimo autunno

Tra gli abiti intramontabili della moda moderna, senza dubbio troviamo una delle giacche più amate di sempre, ovvero quella di pelle. Adatta e comoda sia per uomo che per donna, la giacca di pelle è ideale per diversi tipi di outfit e regala a chi la indossa sicurezza e stile.

Per questa ragione, anche nell’autunno del 2021, si rivela essere una delle protagoniste indiscusse. Ovviamente, con alcuni particolari da dover considerare. Difatti, questa giacca è ogni anno una certezza, ma ecco il segreto per indossarla il prossimo autunno. Vediamo di che si tratta.

Il 2021 è un anno di rinascita, che segna a tutti gli effetti un nuovo inizio. Per questo le tendenze di quest’anno puntano ad abiti in grado di donare a chi li indossa la libertà di potersi esprimere in questa nuova rinascita.

Grinta, audacia e sicurezza sono i tre concetti chiave. Per questa ragione il segreto per scegliere la giacca di pelle ideale per il prossimo autunno è quello di optare per colori coraggiosi. Anche con il rischio di apparire vistosi e, perché no, eccessivi. Dunque, oltre al nero anche oro, rosso, rosa e viola sono i benvenuti.

Deve essere, inoltre, molto aderente, quasi come se fosse un tutt’uno con le nostre spalle. Via libera poi a patch, adesivi e a tutto ciò che possa esprimere la nostra personalità. In totale libertà di espressione, così come le tendenze 2021 suggeriscono.

Avevamo già avuto modo di dimostrare come la sicurezza di sé e la voglia di mostrarsi fossero quest’anno al centro dell’attenzione. Difatti, nello specifico, avevamo rivelato ai nostri Lettori come andrà per la maggiore questo accessorio formidabile che fa apparire sicuri e affascinanti.