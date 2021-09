I lavoratori lo sanno bene, a fine giornata non esiste sensazione migliore di quella di togliersi le scarpe e far riposare la pianta dei piedi. Questo vale soprattutto per chi fa lavori dove si cammina e suda molto con scarponi che difficilmente permettono ai piedi di ”respirare”.

Esistono però dei semplici rimedi alla fatica e al gonfiore dei piedi che ci aiuteranno anche a migliorarne l’igiene e a difenderli da eventuali malattie.

Ecco allora perché davvero in pochi conoscono i fantastici effetti di questi 4 pediluvi rilassanti e terapeutici.

Per curare l’igiene

Il primo fra i quattro pediluvi che andremo a vedere in questo articolo è quello preparato con sale o bicarbonato. Potremo infatti utilizzare uno di questi due ingredienti davvero facili da reperire per creare un ottimo bagno per i piedi semplice e casalingo. Il sale grosso, ad esempio, è un ingrediente presente in tutte le case e, sciolto nell’acqua, aiuta a ridurre il gonfiore dei piedi. Il bicarbonato, invece, sciolto in acqua calda aiuterà a rilassare e distendere la tensione partendo proprio dal basso.

Un altro pediluvio rilassante potrebbe poi essere quello che prevede l’uso di oli essenziali. Aggiungendo qualche goccia della propria fragranza preferita ci permetterà di rilassarci attraverso due diversi stimoli sensoriali. Un esempio utile potrebbe essere l’olio essenziale di lavanda: un prodotto davvero eccezionale e dal profumo avvolgente che trasformerà i nostri aperitivi in veri e propri trattamenti esotici.

Davvero in pochi conoscono i fantastici effetti di questi 4 pediluvi rilassanti e terapeutici

Oppure, potremmo voler fare un pediluvio per necessità di un trattamento speciale ai piedi. Nel caso di calli e duroni, per esempio, non basterà di certo tenere i piedi ammollo. Sarà infatti sempre meglio consultare un esperto in merito. Ma comunque ammorbidire per bene la pelle prima di un trattamento con scrub o pietra pomice ci aiuterà a risolvere questo problema più facilmente. In questi casi un pediluvio con sapone neutro e acqua tiepida sarà estremamente utile.

Per finire, soprattutto dopo aver completato un allenamento sportivo, avremo bisogno che il nostro pediluvio depuri e pulisca a fondo i nostri piedi. In questi casi allora dovremo effettuare un trattamento che ne esalti e potenzi le proprietà antinfiammatorie e battericide con alcune piccole aggiunte. Allora oltre ad aggiungere degli oli essenziali, come quello di lavanda o di limone, potremmo anche inserire un cucchiaio di acqua ossigenata. In questo modo elimineremo più facilmente tutti quei batteri ed impurità accumulate durante l’allenamento.

Approfondimento

Pochi sanno che questi alimenti sono fantastici contro l’alitosi e migliorano l’igiene del cavo orale