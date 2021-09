Sentiamo sempre più spesso parlare del riciclo degli oggetti di uso quotidiano. Più particolare è quando prendiamo degli oggetti comuni o degli scarti e li riutilizziamo, ma con una funzione completamente diversa. Ne abbiamo già visto un esempio nell’articolo “È incredibile il motivo per cui tutti conservano l’acqua di cottura per proteggere l’orto e il giardino”. Ma nel nostro caso, oltre a fare del bene per l’ambiente, avremo due risvolti positivi. In primo luogo, risparmieremo un po’ di euro, perché andremo a riparare qualcosa che ha un certo costo. In secondo luogo, risolveremo un problema comune che può capitare a tutti. Precisiamo che non ci sarà nulla di complicato, sarà tutto davvero semplice. Dopo aver letto questo articolo, non butteremo più tappi di sughero perché in questo modo ci faranno risparmiare soldi.

Perché proprio questo materiale

Oggi parliamo dei tappi di sughero per più ragioni. La prima è sicuramente legata all’elevato numero di tappi consumati. Nel nostro Paese il consumo del vino è una pratica diffusissima. Molto spesso ci troviamo ad aprire delle bottiglie a tavola. Che siano di un vino normale o di un prosecco. Così, solitamente, buttiamo anche tanti tappi che, in realtà, potremmo riusare. Il secondo motivo che ci spinge a scrivere di questi oggetti è il fatto che il sughero è un materiale semplice da lavorare. Si può tagliare o bucare molto facilmente. In ultimo, ma fondamentale, il sughero è un cattivo conduttore di calore. Questa particolarità farà proprio al caso nostro, come scopriremo nelle prossime righe.

Non butteremo più tappi di sughero perché in questo modo ci faranno risparmiare soldi

Scopriamo questo uso alternativo e conveniente di questi oggetti comuni. Spesso, quando cuciniamo qualcosa, sulle pentole mettiamo dei coperchi. Con l’usura, a lungo andare, questi si rompono. Più precisamente, il pomello che usiamo per maneggiarli si stacca o si spezza. Normalmente andremo a ricomprarli, sapendo che comunque hanno un costo. Ma, da oggi, ci verranno in soccorso i nostri tappi. Questi, infatti, possono essere usati per sostituire i pomelli e quindi riparare i coperchi.

Ci basterà avere un cacciavite, una vite e una o due rondelle. Vediamo come fare in pochi semplici passaggi. Mettiamo una rondella sulla vite e facciamola passare nel buco del coperchio dalla parte interna. Mettiamo, ora, una seconda rondella sulla vita dalla parte esterna del coperchio. Ora, cerchiamo di far passare la punta della vite nel tappo di sughero. Dopodiché, usiamo il cacciavite per fissare tutto bene. Ecco che il nostro tappo è diventato un nuovo pomello per il coperchio. Ricordiamo che il sughero è un cattivo conduttore di calore. Così, quando prenderemo il coperchio della pentola che si trova sul fuoco non ci scotteremo.

Il consiglio è quello di tagliare il tappo a metà, in questo modo, sarà più facile riporre i coperchi nei cassetti.