Quando si è ai fornelli può capitare di sentire il desiderio di stupire amici o parenti con ricette strabilianti. Ecco che allora apriamo il nostro caro libro di ricette e andiamo alla ricerca di intingoli particolari e molto articolati. Pronti via, corriamo subito al supermercato sperando ci sia tutto l’occorrente da mettere nel carrello della spesa. Quello che dovremmo sapere, però, è che i piatti migliori non sono sempre i più difficili da realizzare. A volte bastano pochi ingredienti e un po’ di fantasia per dare vita a una ricetta fantastica.

Oggi proponiamo un piatto tanto semplice quanto delizioso. L’ingrediente principale è la frittata, con cui realizzeremo una portata da veri intenditori. Non ci resta dunque che scoprire insieme perché questa frittata gustosa e proteica eccita il palato ed è promossa dagli chef. Ecco gli ingredienti e la guida per la realizzazione.

Questa frittata gustosa e proteica eccita il palato ed è promossa dagli chef

Vediamo subito tutto il necessario per il piatto. Le dosi indicate sono per 4 persone:

6 uova;

150 gr di prosciutto cotto;

300 gr di ricotta di pecora;

150 gr di scamorza;

sale e prezzemolo quanto basta.

Procedimento

Per iniziare dovremo versare in una ciotola le uova, il prezzemolo tritato e il sale. Sbattiamo e amalgamiamo tutto insieme per bene, quindi aggiungiamo anche i formaggi. Cerchiamo di ottenere un composto il più uniforme possibile e senza la presenza di grumi.

Una volta terminata l’operazione prepariamo una teglia per la cottura. Foderiamola con della carta da forno alla base, quindi versiamoci sopra il composto appena preparato stendendolo bene su tutta la superficie. Fatto questo inforniamo per circa 15 minuti a 180°C.

Quando noteremo che le uova avranno acquisito la tipica doratura potremo sfornarle e, una volta tolte dalla teglia applicarvi una pellicola trasparente sopra. Lasciamo a riposo per una decina di minuti, poi vi adagiamo sopra le fette di prosciutto, la scamorza e spalmiamo la ricotta.

Ora non ci resta che arrotolare su se stessa la frittata nella carta da forno già utilizzata prima. Per finire mettiamo ancora una volta tutto in forno per 15 minuti. Finalmente siamo pronti per servire la nostra frittata che farà leccare i baffi anche ai commensali più esigenti. Se la ricetta ha riscontrato consensi e per altre gustose idee in cucina, ecco un’altra lettura da non lasciarsi sfuggire.