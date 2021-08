Cucinare può diventare un piacevole passatempo per tenerci occupati o una vera passione da trasmettere. Non sempre però si ha il tempo e la voglia necessari per metterci ai fornelli e dare vita ai nostri piatti migliori. Oggi noi di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta squisita che si realizza in pochissimo tempo. È perfetta per stimolare la fame con un aperitivo gustoso, ma anche come secondo piatto prelibato. Le protagoniste indiscusse sono le zucchine, verdure di stagione molto versatili e dalle tantissime proprietà salutari. Seguiamo subito la ricetta con i consigli del nostro team di Cucina.

Un piatto povero ma ricco di gusto e semplicità

Il nostro intento è quello di realizzare delle frittelle di zucchine, meglio conosciute come “rosti”. Gli ingredienti necessari saranno quasi certamente già a nostra disposizione nella dispensa perché li utilizziamo tutti i giorni. Nello specifico, per circa 15 frittelle, avremo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

600 gr circa di zucchine;

30 gr di farina 00;

20 gr di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

un ciuffo di prezzemolo o basilico tritato;

sale, olio e pepe a piacere.

Queste zucchine facili e appetitose sono un piatto irrinunciabile e la ricetta che spopola

Ora che abbiamo recuperato tutto ciò che ci serve vediamo come preparare le frittelle. Queste zucchine facili e appetitose sono un piatto irrinunciabile e la ricetta che spopola. Ecco cosa fare.

Prima di tutto sarà necessario lavare e pulire per bene le zucchine. Quindi, dopo aver eliminato testa e coda, le grattugiamo. A questo punto le si mette in un colino o scolapasta, le si sala e si aspetta una decina di minuti che si asciughino bene. Infine si strizzano e si lasciano momentaneamente su qualche foglio di carta assorbente.

Ci si munisce ora di una bacinella, nella quale, prima sbatteremo l’uovo, poi aggiungeremo pepe, sale e prezzemolo o basilico tritato. Mescoliamo alla perfezione il tutto, quindi versiamo anche la farina 00 e il formaggio grattugiato e continuiamo ad amalgamare. Controlliamo che il composto sia omogeneo e privo di grumi. Possiamo scegliere se aggiungere le zucchine nella bacinella subito con l’impasto o alla fine. In questo caso abbiamo deciso di versarle successivamente.

Adesso si fa scaldare un filo di olio di semi o di oliva in una padella capiente. Dopodiché aggiungiamo un cucchiaio circa dell’impasto che abbiamo appena preparato e lo comprimiamo bene, dando la forma alle frittelle. Si ripete lo stesso procedimento con il resto dell’impasto, distribuendolo bene su tutta la superficie del tegame.

Lasciamo cuocere i rosti a fuoco lento 4-5 minuti per lato. Terminata la cottura li adagiamo su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. Ora siamo pronti per servire in tavola i nostri deliziosi rosti di zucchine. Per gustarli al meglio consigliamo di impiattarli ancora caldi e accompagnarli con maionese o panna acida.