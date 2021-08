Da alcuni anni a questa parte è profondamente cambiato il modo in cui guardiamo la televisione. Oggi sono le Smart Tv a farla da padrone e con esse le app di streaming video. Una condizione che se da un lato ci offre infinite possibilità, dall’altro ci pone un interrogativo: qual è il servizio che fa per noi? Oggi analizzeremo le principali piattaforme presenti sul mercato e le loro offerte. Quindi ecco come scegliere il servizio di streaming più adatto a noi con un occhio al portafoglio. E prima di sottoscrivere un abbonamento dovremo sempre valutare due aspetti. Quanto tempo passiamo davanti alla televisione? Quali sono i nostri gusti e i programmi che guardiamo di più? Rispondere a queste domande è davvero fondamentale per non sprecare soldi preziosi.

Le quattro piattaforme di streaming più conosciute e usate in Italia sono: Netflix, Prime Video, Disney+ e Now. Ognuna di esse offre diversi tipi di abbonamento e cataloghi con contenuti in esclusiva.

Partiamo da Netflix. Il Piano Base costa 7,99 euro al mese e offre la possibilità di collegare un solo schermo con definizione standard. A 11,99 euro mensili troviamo il Piano Standard con due schermi collegabili e visione in HD. A 15,99 euro al mese c’è il Piano Premium che permette di collegare quattro dispositivi in HD e UHD 4K. Netflix offre serie Tv, film e documentari in esclusiva.

Prime Video è il servizio di Amazon dedicato allo streaming e permette di collegare due dispositivi. Possiamo provarlo gratuitamente per il primo mese e funziona se si è sottoscritto l’abbonamento Amazon Prime. Dopo il primo mese di prova il servizio è rinnovabile mensilmente a 3,99 euro o a 36,00 euro l’anno. Negli ultimi anni anche Prime Video ha deciso di puntare sui contenuti in esclusiva, soprattutto film e Serie Tv. In più ha aggiunto degli “Amazon Channels” canali tematici esclusivi visibili con costi che vanno dai 2,99 euro ai 9,99 euro.

Disney+ e Now

Come si intuisce dal nome, Disney+ è il servizio streaming del celebre colosso dell’intrattenimento statunitense. La piattaforma offre oltre ai contenuti Disney anche serie e film di Marvel, Pixar e i documentari di National Geographic. Di Disney+ anche l’esclusiva delle produzioni targate Star Wars. Il servizio permette di collegare 4 dispositivi diversi e costa 8,99 euro al mese. L’alternativa è l’abbonamento annuale da 89,90 euro all’anno.

Chiudiamo la nostra rassegna con Now, l’offerta di streaming video di Sky. Strettamente collegata alla tv satellitare, Now offre 4 pacchetti diversi. Pass Cinema costa 9,99 euro al mese e permette di accedere alla sezione film di Sky. Pass Entertainment permette di vedere a 9,99 euro cifra le serie TV e gli show in esclusiva di Sky. Pass Kids costa 3,99 euro ed è dedicato ai più piccoli. Gli amanti dello sport hanno a disposizione Pass Sport a 29,99 euro al mese o a 14,99 al giorno. Tutti i servizi sono visibili su due schermi contemporaneamente tranne Pass Sport che consente un solo accesso.