Vista panoramica, mare incantato e natura incontaminata: cosa chiedere di più? Siamo in Sardegna, in uno dei Comuni più belli e meno conosciuti di tutta quanta l’isola. Qui qualsiasi turista potrà passare una vacanza da sogno che non dimenticherà facilmente. Per questo motivo, questa estate non possiamo perderci il borgo più bello d’Italia dalla bellezza antica e dal mare stupendo. Scopriamo assieme perché.

Il borgo più bello d’Italia dal mare stupendo

Chi non conosce almeno per fama le bellezze delle coste sarde? Pochi però sanno che non distante da Olbia si trova una delle perle dell’isola sarda.

Parliamo di Posada, piccolo Comune insignito del premio “borgo più bello d’Italia” e delle prestigiose “5 vele” per la bellezza e pulizia del suo mare. Risiedendo in questo borgo dal fascino antico sarà possibile perdersi per le antiche viuzze medievali, salendo fino alla torre della città. Quando stanchi si potranno inoltre visitare alcune spiagge stupende che si estendono ininterrotte a poca distanza dal comune.

Ma che cosa si può fare a Posada? Per prima cosa non ci si può assolutamente privare di una visita del centro storico della città. Qui tra antiche stradine medievali sarà possibile trovare piccoli e romantici ristoranti in cui gustare le bontà della terra sarda.

Salendo verso la cima della città sarà inoltre possibile visitare la rocca di Posada, la famosa Torre della Fava. Dalla cima di questa struttura medievale si potrà avere una visione delle terre circostanti, dalle campagne fino alle acque cristalline del Mar Tirreno.

Una volta terminate le esplorazioni cittadine, non ci potrà sicuramente perdere le bellezze delle spiagge di Posada, caratterizzate da una sabbia bianchissima. Infine, per una serata diversa dal solito si potrà visitare La Caletta, piccola cittadina a due passi da Posada caratterizzata da una piacevole movida notturna.

