Estate, stagione di mare e spiagge dorate, ma anche di turismo di massa e movida notturna. Questo mix crea un’atmosfera caotica spesso insopportabile per chi vuole staccare dalla frenesia della città e godersi un attimo di vero relax. Quali sono quindi le località da visitare questa estate se si vuol ritrovare un po’ la pace dei sensi? Una possibilità è quella di visitare alcune delle più belle cascate presenti sul territorio nazionale.

Qui, infatti, lo scrosciare dell’acqua e la tranquillità dei boschi possono veramente regalare delle giornate di serenità assoluta. Ecco perché questa estate dobbiamo visitare queste bellissime cascate capaci di regalare la pace dei sensi. Scopriamo subito di cosa si tratta.

I luoghi naturali in cui ritrovare la pace dei sensi

Sono sempre di più gli italiani che decidono di passare alcune giornate di riposo in mezzo alla natura, lontani dal caos del turismo di massa. Infatti, perdersi tra sentieri montani poco conosciuti e stupendi laghi regala una tranquillità veramente impagabile, praticamente irraggiungibile visitando le località estive più ricercate. Andiamo allora alla scoperta di alcune delle mete montane più belle in cui ritrovare la serenità ascoltando il rumore di impetuose e rilassanti cascate. Iniziamo con La Thuile, stupenda località della valle d’Aosta.

Qui ci si potrà perdere tra più di 200km di itinerari che solcano boschi di conifere e piccoli laghetti di montagna. Inoltre, non lontano da questa località così serena si potranno scoprire dei giochi d’acqua veramente spettacolari. Risalendo da valle verso il ghiacciaio di Rutor sarà infatti possibile scoprire una delle cascate più grandi della nostra Italia. Qui l’acqua affronta il terreno scosceso creando tre salti veramente imponenti, capaci di fare la felicità degli amanti della natura più incontaminata.

Una ulteriore cascata da visitare quest’estate si trova nel parco Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, in Alto Adige. Per raggiungerla sarà necessario seguire l’itinerario n.2, superare il Rio Aurino e infine prendere il sentiero n.1. Seguendo questo itinerario sarà così possibile seguire il Rio di Riva e scoprire le sue affascinanti cascate.

Nel caso ci si trovi invece in Lombardia, e precisamente in Valtellina, non ci si dovrebbe perdere una visita dei dintorni della cittadina di Borgonuovo. Qui, infatti, sarà possibile scoprire le cascate di Acquafraggia, talmente spettacolari che sembra che persino Leonardo da Vinci ne abbia parlato nel suo Codice Atlantico.

