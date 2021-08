A ridosso del Ferragosto molti che non andranno a ristorante si organizzano con pranzi succulenti tra amici o in famiglia. Parliamo della festa centrale di tutta l’estate quindi le attenzioni sono tutte particolari. Oltre al menù che è fondamentale, fa la sua parte la mise en place (allestimento tavola). Possiamo infatti puntare su qualcosa di elegante e sobrio in grado di trasmettere forte senso di accoglienza. E soprattutto per noi, dobbiamo puntare a soluzioni non troppo impegnative in termini di tempo senza trascurare il budget che non dev’essere molto gravoso.

La tovaglia

Presumibilmente saremo fuori in giardino o in terrazzo. Quindi possiamo optare per qualcosa di floreale o bianco monocolore. Se abbiamo tempo e intenzione di lavare e stirare possiamo usare una tovaglia in tessuto, magari in lino. Diversamente il nostro consiglio è di utilizzare una tovaglia antimacchia o monouso di buona qualità. Di quelle che non si strappano al primo tocco di mani o braccia ma sono capaci di resistere e di farci fare un figurone.

Il monouso di qualità

Il settore del monouso, da tempo, riesce a realizzare prodotti di grande qualità. Tovaglioli, che sembrano in simil tessuto, bicchieri piatti e stoviglie biodegradabili e compostabili in polpa di cellulosa. Ce ne sono anche con decorazioni che davvero ci consentono di fare un figurone. Soprattutto risparmiamo in lavoro.

Ecco come apparecchiare la tavola a Ferragosto 2021 senza stress e con pochi soldi

Occhio alla tavola e alla decorazione. Vanno benissimo dei centritavola con fiori, magari bouquet di rose con stelo corto che non dovremmo dover comprare. Possiamo infatti far ricorso a ciò che offre il nostro giardino. Se non disponiamo di fiori freschi nell’atrio, l’importante è non utilizzare fiori secchi che sono assolutamente da evitare. Potremmo impiegare delle candele soprattutto se di sera o delle lanterne che ci consentono di stupire i nostri ospiti. L’idea non ci deve spaventare perché ci sono negozietti all’ingrosso che le vendono e svendono a prezzi veramente irrisori.

I segnaposto

Accogliere gli ospiti deve rappresentare anche per noi un piacere. Un modo per coccolarli è preparare (ovviamente il giorno prima) dei semplici segnaposto per abbellire la tavola. Indicatissimi sono ciuffetti di rose raccolte in rami di lavanda e rosmarino.

Un consiglio

Le alte temperature sono amiche dei cibi freddi. Tutto ciò che lo consente, prepariamolo il giorno prima e teniamolo in fresco. Ricordiamoci del portaghiaccio, di porre bibite e bevande in frigo il giorno prima e soprattutto di riporvi della frutta. Ed ecco come apparecchiare la tavola a Ferragosto 2021 senza stress, con pochi soldi, per la felicità di ospiti e commensali e per ottenere una giornata indimenticabile. Senza troppa fatica e con pochi soldi. In ultimo, un modo per chiudere la festa è servire un buon gelato. Infatti in pochi sanno che possiamo servire a casa con stile il gelato in cono seguendo questi semplici consigli per stupire gli amici e rendere unica la nostra serata