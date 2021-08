Non tutti lo sanno, ma la Sardegna ha da offrire molto di più che spiagge da sogno e mari da cartolina. Nelle terre della bellissima isola dei nuraghi si sviluppano borghi da favola e bellezze naturali assolutamente da scoprire. Infatti, pochi li conoscono ma sono questi i luoghi imperdibili della Sardegna da visitare durante questa estate. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il bellissimo borgo da visitare almeno una volta nella vita

Pochi lo sanno, ma la Sardegna custodisce alcune bellissime cittadine che aspettano solamente di essere scoperte. Tra queste, spicca Castelsardo, uno dei borghi più belli d’Italia che si sviluppa a strapiombo sul mare del Golfo dell’Asinara. Qui ci si può perdere tra antiche stradine medievali, gustare la buonissima zuppa di pesce locale e godersi dei panorami veramente indimenticabili. Insomma, un piccolo angolo di paradiso che merita assolutamente di essere visitato.

L’imperdibile isola solitaria

La Sardegna non custodisce però solamente dei borghi decisamente belli, ma anche degli isolotti assolutamente da visitare. Tra questi spicca l’Asinara, lembo di terra che si sviluppa nella parte settentrionale dell’isola dei nuraghi. Qui sarà possibile ritrovare la serenità, visitando alcune spiagge bellissime e poco frequentate. Inoltre, gli amanti della storia recente potranno visitare il famoso carcere isolano, noto per aver ospitato, nel corso del tempo, alcuni pericolosissimi criminali.

Infine, gli amanti della natura non dovrebbero perdersi una visita alle bellissime Grotte di Nettuno, meraviglie naturali che si sviluppano poco distanti da Alghero. Vi sono due modi per raggiungere queste stupende grotte marine. I turisti meno “sportivi” potranno recarsi al porto di Alghero e prenotare un’escursione in barca. In questo modo, sarà possibile arrivare in tutta comodità alle grotte, godendosi, durante il tragitto, le bellezze della Riviera del Corallo.

Inoltre, è possibile raggiungere le Grotte di Nettuno attraverso l’Escala del cabirol, una scalinata ripidissima che solca la roccia del promontorio di Capo Caccia. Una volta arrivati non si potrà che rimanere colpiti dallo spettacolo di stalagmiti e piccole colonne naturali che si sviluppano all’interno di queste grotte marine. Avanzando nelle profondità di queste cavità, poi, si potrà scoprire un piccolo lago dalle acque cristalline.

