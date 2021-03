Il cibo avanzato può essere utilizzato in tante gustose ricette. Ma combattere gli sprechi alimentari non significa solo cucinare con gli avanzi. Infatti, esiste un altro trucchetto per evitare di buttare il cibo: preparare trattamenti di bellezza fai-da-te. In questo modo, non solo si farà contento l’ambiente, ma anche il proprio corpo. Ci si assicurerà infatti di coccolarlo con prodotti del tutto naturali. Per non parlare di quanto si può risparmiare!

Un ingrediente particolarmente utile, ma spesso ignorato, è il riso. Infatti, in pochi sanno che il riso avanzato è un ottimo rimedio antietà. Scopriamo perché.

Perché sulle mani compaiono le macchie dell’età

Le mani sono spesso fra le prime parti del corpo a subire i segni del tempo. Si dice infatti che per indovinare l’età di una persona basti proprio guardarne le mani. Fra i segnali più evidenti, ci sono le cosiddette macchie dell’età. Note anche come lentiggini senili, queste compaiono generalmente dopo i 40 anni.

Un tempo si pensava che il colpevole fosse il fegato. In realtà, a causare queste macchioline è l’esposizione al sole. Ecco perché si formano innanzitutto sulle mani, spesso esposte ai raggi solari. Per evitarle, è dunque importante applicare sulle mani una protezione solare. In particolare, bisogna ricordarsi di farlo non solo d’estate, ma anche nelle altre stagioni. Se però è troppo tardi per prevenire le macchie solari, come correre ai ripari? Un trattamento sorprendente viene da un ingrediente che tutti considerano uno scarto. Infatti, in pochi sanno che il riso avanzato è un ottimo rimedio antietà. Ecco come sfruttarlo.

Come preparare un trattamento fai-da-te

Il riso è noto da secoli in Asia come trattamento antiage. Infatti, è ottimo non solo per idratare la pelle, ma anche contro l’iperpigmentazione. Per sfruttare gli avanzi di riso preparando un trattamento per le mani, servono:

a) mezza tazza di riso già cotto;

b) un cucchiaino di sciroppo di agave (per calmare e nutrire la pelle irritata);

c) un cucchiaino di succo di limone (per esfoliare).

Una volta raccolti tutti gli ingredienti, basta mescolarli con l’aiuto di un frullatore. Si otterrà uno scrub da applicare sul dorso delle mani con un massaggio circolare. Dopo l’applicazione, basterà sciacquarlo via con acqua calda. Già la prima applicazione garantisce mani più morbide. Con il tempo, si noterà un’attenuazione delle macchie dell’età.

Approfondimento

