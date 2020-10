Questa erba che utilizzi sempre può essere un veleno

Come tutti sappiamo, ogni cibo, se consumato in eccesso, può essere dannoso. Questo non avviene soltanto a causa di indigestioni o di contaminazioni alimentari. Alcune sostanze contengono delle tossine (e non parliamo solo di funghi velenosi). Se le tossine sono in piccola quantità, il nostro corpo è in grado di eliminarle. Ma quando le tossine sono in grande quantità, possono diventare pericolose.

Molti alimenti comuni contengono sostanze nocive

Alcuni alimenti che consumiamo regolarmente possono avere questo effetto. Uno degli esempi più conosciuti è quello del cioccolato per i cani. Questo alimento infatti, può essere molto tossico per i nostri amici a quattro zampe oltre una certa quantità.

Ma non soltanto i cani sono vulnerabili. Anche noi umani consumiamo regolarmente dei cibi che in realtà contengono tossine. Questi cibi generalmente non sono pericolosi, ma possono diventarlo in circostanze particolari. Uno di essi è un condimento comunissimo in cucina.

Questa erba che utilizzi sempre in cucina può essere un veleno

Di che erba stiamo parlando? Del comunissimo prezzemolo. Il prezzemolo è un condimento fondamentale per molti piatti della nostra tradizione. Non solo, può essere ingrediente anche di prodotti cosmetici, come saponi o creme. Ma forse non sai che questa umile piantina nasconde al suo interno delle tossine. Esse, se in grandi quantità, possono essere pericolose.

Soprattutto per persone che soffrono di problemi ai reni o diabete, il consumo abbondante di prezzemolo è sconsigliato.

È pericoloso solo in alcune circostanze

Ma questa erba che utilizzi sempre in cucina può essere un veleno dagli effetti gravi in una speciale circostanza. Può infatti essere pericoloso in gravidanza.

Le nostre antenate scoprirono molti secoli fa che il prezzemolo, proprio a causa della sua velenosità, poteva avere degli effetti abortivi. Grandi quantità di prezzemolo in gravidanza potrebbero anche causare malformazioni fetali. Non esistono studi invece sugli effetti del prezzemolo per le donne in allattamento.

Se non sei in ottima salute, non esagerare con il prezzemolo! Questa erba che utilizzi sempre in cucina può essere un veleno.